L’UE condamne la loi de surveillance britannique

Le gouvernement britannique s’était doté en été 2014 de la législation de surveillance la plus poussée au monde. Hier, la Cour européenne de justice a estimé qu’elle «excède les limites du strict nécessaire et ne saurait être considérée comme étant justifiée dans une société démocratique».

Concrètement, la loi permet aux autorités de récupérer en masse les données liées aux communications Internet et téléphoniques des Britanniques afin de lutter contre les crimes graves. Elle impose également aux opérateurs de téléphonie et aux fournisseurs d’accès Internet de garder les historiques de tous leurs utilisateurs pendant douze mois. Des pouvoirs pas assez restrictifs, selon les juges luxembourgeois, car ils ne se limitent pas à «une période temporelle et/ou une zone géographique et/ou un cercle de personnes susceptibles d’être mêlées à une infraction grave».

Bien qu’ayant exprimé «sa déception», le gouvernement n’est pas surpris. Le 17 juillet 2015, la Haute Cour de justice britannique avait déjà donné raison aux plaignants, deux députés de la Chambre des communes opposés à la législation. C’est suite à l’appel du gouvernement que les juges britanniques avaient demandé l’éclairage de la Cour européenne de justice.

Comme l’explique Pamela Cowburn, l’une des responsables de l’organisation non gouvernementale Open Rights, «je comprends très bien le besoin de surveiller les terroristes potentiels. Mais cette loi permet aux autorités d’écouter tout le monde. Elles ont même admis que l’immense majorité des gens suivis est innocente de tout crime.» Elle indique que si la plupart des citoyens pensent ne pas être concernés car ils n’ont rien à cacher, cette surveillance «met fin au secret professionnel des journalistes et des avocats. N’importe quel manifestant qui respecte la loi pourra être suivi par les autorités. C’est la loi plus intrusive au monde.»

Preuve du caractère très étendu de la surveillance, 48 entités gouvernementales sont autorisées à suivre les internautes. Parmi elles: le Ministère de la santé, celui du Travail et des Retraites, le Service des impôts et l’administration en charge de la supervision de la qualité de l’alimentation.

Pamela Cowburn réfute également l’argument du gouvernement qui estime que lui retirer sa capacité de surveillance le rendrait incapable de lutter contre le terrorisme. «Les attentats belges et parisiens ont prouvé que les services secrets et la police connaissaient les terroristes, mais qu’ils n’avaient pas les moyens humains et financiers d’analyser les données les concernant», rappelle l’activiste. «Avec cette loi, les autorités disposeront d’encore plus de données et cibleront donc moins efficacement leurs suspects.» Les deux parties se retrouveront ces prochains mois à la Cour d’appel britannique. D’ici là, la loi ne sera pas modifiée.

