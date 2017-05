L'euro grimpe après la victoire de Macron

L'euro s'affichait en hausse face aux principales devises lundi matin en Asie, après l'élection du candidat libéral et pro-européen Emmanuel Macron à la présidence française face à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen.

Peu après l'annonce des résultats du scrutin, l'euro est monté à 1,1023 dollar, contre 1,09998 vendredi soir à New York. Il atteignait ainsi son plus haut niveau depuis novembre, mais les gains étaient plutôt modestes par rapport au premier tour, qui avait vu Emmanuel Macron arriver en tête.

«Ce résultat avait déjà été pris en compte par les marchés», très optimistes la semaine dernière quant à une victoire du candidat d'En Marche!, a commenté Yukio Ishizuki, de Daiwa Securities, interrogé par l'AFP.

Des indicateurs au vert

Vis-à-vis de la devise nippone, la monnaie commune grimpait aussi, s'affichant à 124,59 yens, son cours le plus élevé en un an, contre 124,05 yens en fin de semaine dernière. Le candidat centriste, 39 ans, va devenir le huitième président de la Ve République, le plus jeune de l'Histoire, en obtenant près de 65,5% des voix face à la candidate d'extrême droite (34,5%), selon les résultats quasi définitifs. Cette victoire dissipe les inquiétudes des investisseurs qui redoutaient un éventuel Frexit.

Marine Le Pen s'était montrée très critique envers l'Union européenne et prônait de transformer l'euro «monnaie unique» en «monnaie commune» réservée aux transactions internationales, tandis qu'une nouvelle devise nationale, le franc, serait réintroduite pour les échanges du quotidien.

Tourner la page Le Pen

Les marchés poussent «un soupir collectif de soulagement», mais cette réaction positive sera probablement de courte durée, a souligné Phil Borkin, économiste de la banque australienne ANZ. «La grande question est: dans quelle mesure Macron va-il obtenir une majorité aux législatives du mois prochain?», a-t-il ajouté. Dans ces circonstances, «toute hausse prolongée de l'euro» semble peu probable. De fait, la devise européenne était déjà retombée sous la barre de 1,10 dollar aux premières heures de la matinée à Tokyo.

«Il ne faut pas s'attendre à un feu d'artifice, la probabilité d'une victoire de M. Macron était de plus de 90%», a renchéri Manuel Oliveri, analyste chez Crédit Agricole, cité par l'agence Bloomberg News.

L'euro pourrait cependant profiter d'un changement de direction de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), selon Ray Attrill, responsable des changes au sein de la National Australia Bank (NAB). «Nous pensons que l'euro peut monter dans les semaines et mois à venir, en anticipant le fait que la BCE va se montrer plus confiante face au recul des risques dans la zone euro», a-t-il dit dans une note. (afp/nxp)