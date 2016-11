L’horlogerie traverse sa pire crise depuis 2009

Péril sur l’ultraluxe horloger et ses montres à 100 000 francs

Ce sont les soldes dans la haute horlogerie. Les recettes générées par les montres d’ultraluxe – celles valant plus de 3000 francs à leur sortie d’usine, soit plus de 7500 francs en vitrine – baissent plus vite (–16%) que le nombre de pièces écoulées (–10%), révèle le dernier point mensuel de la Fédération de l’industrie horlogère (FH). Qui reconnaît que cela confirme «la diminution du prix moyen qui s’opère depuis six mois».



Cette valse des étiquettes sonne surtout le glas de la fuite en avant vers des garde-temps toujours plus complexes, plus précieux. Plus rentables. «Il était temps de cesser de croire que le monde était rempli de gens achetant des montres à plus de 100 000 francs», s’exclame François-Xavier Mousin, cofondateur de l’agence marketing Opus Magnum à Genève. Retravaillant chaque année les chiffres des douanes, cette agence qui conseille les marques et les détaillants révèle l’ampleur du phénomène, brutalement interrompu.



Les montres exportées plus de 15 000 francs par les fabricants – celles étiquetées plus de 35 000 francs en boutique – étaient devenues en 2015 «la catégorie qui pourvoyait le plus aux recettes du secteur, alors qu’elle ne figurait qu’au troisième rang en 2008», explique ce spécialiste du marketing.



Il y a pourtant eu des signaux avant-coureurs. Après avoir été multiplié par deux entre 2009 et 2013, le nombre de pièces d’ultraluxe de plus de 30 000 francs en valeur – plus de 75 000 francs en boutique – stagnait depuis trois ans, selon l’agence Opus Magnum. Or le nombre d’acheteurs pour ces 40 000 pièces annuelles «n’est pas extensible à l’infini», souligne son cofondateur. Surtout lorsque la Chine décide de traquer ces objets symboles de toutes les corruptions.



Presse spécialisée, stratégie de communication, publicité… Toutes les marques s’étaient focalisées sur ces pièces d’exception, «au point de gâcher le plaisir du client s’achetant une montre de marque prestigieuse mais simple», relate François-Xavier Mousin.



Le choix stratégique a été longtemps payant: en 2009, les montres à plus de 35 000 francs avait bien résisté à la crise. Et, au cours des quatre dernières années, ces pièces ont rapporté à la Suisse, bon an mal an, près de 3 milliards de francs, quatre fois plus que les exportations de chocolat. Reste que sur ce marché stratosphérique, chaque montre en moins fait la différence: il s’en est écoulé 166 000 l’an dernier, une goutte d’eau face, par exemple, aux 5 millions de pièces d’une marque grand public comme Festina.



Ce pari de l’extrême se retourne aujourd’hui comme un boomerang. Le constat avait été fait il y a déjà trois ans par Jean-Claude Biver, lors de son arrivée à la présidence du pôle horloger du géant du luxe LVMH. Reprenant en main TAG Heuer, ce dernier avait évoqué le «luxe accessible», brisant un tabou en se focalisant sur les pièces vendues de 1000 à 5000 francs. Et faisant alors figure d’iconoclaste.

Pierre-Alexandre Sallier