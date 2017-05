L'offre de rachat de Syngenta acceptée

L'offre de rachat du conglomérat chinois ChemChina sur le groupe agrochimique bâlois Syngenta a abouti. Au terme de la période d'offre principale, le 4 mai, environ 80,7% des actions ont été apportées selon les estimations provisoires.

La condition d'un taux minimal d'acceptation de 67% des actions Syngenta émises est remplie, ont annoncé vendredi les deux groupes.

L'annonce définitive du résultat intermédiaire de l'offre sera publiée mercredi. Quant au dividende spécial aux actionnaires, il sera versé le 16 mai.

La période supplémentaire d'acceptation de l'offre est prévue du 11 au 24 mai. L'annonce provisoire du résultat final devrait tomber au plus tard le vendredi 26 mai, a précisé Syngenta dans son communiqué. Dès que la loi et les réglementations applicables le permettront, il est prévu de retirer les actions Syngenta de la Bourse suisse.

Obstacles levés

ChemChina avait lancé son OPA sur Syngenta en février 2016. A l'origine, la finalisation de l'opération était prévue pour fin 2016. Elle a été notamment retardée par des demandes d'informations complémentaires exigées par les autorités de la concurrence de l'Union européenne (UE).

Presque tous les obstacles à la transaction ont maintenant été levés. Les deux prétendants ont récolté une vingtaine d'approbations nationales ou régionales. L'Inde doit encore se prononcer.

Plusieurs régulateurs craignaient que ce mariage, dans un contexte de consolidation du secteur, n'aboutisse à une hausse des prix, à un choix plus restreint pour les agriculteurs et à une réduction des investissements dans la recherche de nouveaux herbicides et pesticides.

Long processus

Certaines instances ont donné leur feu vert sous conditions. La Commission européenne a demandé à ChemChina de vendre en partie son activité dans les pesticides en Europe. L'autorité américaine de la concurrence a quant à elle exigé de Syngenta qu'il cède trois pesticides.

L'entreprise publique chinoise propose 43,2 milliards de dollars (42,2 milliards de francs) pour mettre la main sur Syngenta. Elle a prolongé sept fois son offre pour arriver à son but.

Le rachat de Syngenta par ChemChina devrait permettre à la Chine de doper sa production agricole nationale. L'objectif de Pékin est de nourrir sa population de 1,3 milliard d'habitants.

Rachat stratégique

Ce défi est posé alors que la surface des terres cultivables se réduit inexorablement dans le pays. Globalement, Pékin attache en effet une importance accrue au contrôle des semences et des technologies agricoles susceptibles de l'aider à augmenter sa production de nourriture.

Les sites de production de Syngenta en Suisse ne seront pas affectés par cette reprise, a réaffirmé dimanche dernier dans la presse dominicale le président du conseil d'administration de la firme rhénane, Michel Demaré.

Secteur en pleine recomposition

Syngenta emploie environ 28'000 personnes dans plus de 90 pays. En 2016, le groupe basé à Bâle a vu son bénéfice net reculer de 12% à 1,18 milliard de dollars. Le chiffre d'affaires avait fléchi de 5% à 12,79 milliards.

Le secteur des semences et des produits phytosanitaires est en pleine recomposition avec la fusion des américains Dupont et Dow et le rachat prévu de Monsanto par l'allemand Bayer. (ats/nxp)