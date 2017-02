La Banque Linth a vu son bénéfice fléchir

La Banque Linth a enregistré l'an dernier un bénéfice net en repli de 1,9% à 20,1 millions de francs. L'établissement st-gallois, contrôlé par la Liechtensteinische Landesbank (LLB), estime avoir réalisé un résultat solide dans un environnement de marché difficile.

Le produit d'exploitation a reculé de 0,3% à 87 millions de francs, a indiqué mardi la banque d'Uznach (SG). Malgré la pression sur les marges, les opérations d'intérêts, principale source de revenus, ont augmenté de 2,9%. Les charges ont grimpé de 6,5% à 60 millions en raison d'investissements dans le réseau d'agences.

Les actifs sous gestion se sont étoffés de 5,6% à 6,84 milliards de francs, précise le communiqué. L'afflux net d'argent frais s'est tassé à 238,4 millions, contre 347,6 millions un an plus tôt. A fin décembre, la somme du bilan s'élevait à 6,49 milliards de francs, en hausse de 3,1% sur un an.

Le conseil d'administration proposera aux actionnaires un dividende inchangé de 8 francs par action au titre de 2016. L'environnement de marché devrait rester exigeant en 2017. La direction de la banque de Suisse orientale table sur un résultat du niveau des années précédentes. (ats/nxp)