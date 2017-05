La Bourse suisse fait son grand «mercato» de printemps

C’est l’heure du grand «mercato» au sein du Swiss Market Index (SMI), le club des vingt sociétés les plus en vue d'une Bourse suisse qui atteint des records historiques depuis la semaine dernière. Normalement ce jeu de chaises musicales a lieu chaque début d’automne. Mais cette fois il y avait urgence.

Il fallait en effet réagir au passage sous giron chinois de Syngenta, finalement entériné la semaine dernière par les autorités. Le géant de l’ agrochimie s’est vu signifier vendredi de son exclusion de l’indice SMI, à compter du 15 mai. Il y a une tout juste une semaine c’était le bâlois Actelion – la plus grande société biotechnologique d’Europe – qui prenait la porte, après son rachat par l’américain Johnson & Johnson.

Deux rachats qui libèrent, coup sur coup, deux places au sein de la première ligue de la Suisse boursière. Le fauteuil de Syngenta a aussitôt été repris par Sika, autre fabricant de produits chimiques – mais destinés au bâtiment – dont le rachat par le français Saint-Gobain donne lieu à une bataille boursière homérique… et pourrait n’en faire qu’un visiteur de passage au sein du club. De son côté, la place d’Actelion est, elle, revenue à Lonza.

Le siège laissé au club est parfois un peu grand

Pourquoi eux? SIX Swiss Exchange, prend notamment en compte la valeur boursière totale, ainsi que l’activité boursière quotidienne sur les titres des sociétés, pour se déterminer sur leur entrée au club du SMI. «Parmi les courtiers des salles de marché, Sika et Lonza était les favorites pour rejoindre le SMI, même si les noms [des ascenseurs] Schindler ou [du groupe financier] Partners Group Holding avaient également circulé deux ou trois fois», témoigne Jean-Frédéric Nussbaumer, spécialiste en investissements au sein de la banque Vontobel à Genève.

«les noms de Schindler ou de Partners Group avaient également circulé»

Certains nouveaux venus trouvent le siège qui leur a été laissé un peu grand. Sika – dont la valeur boursière atteint 16 milliards de francs – remplace ainsi Syngenta, une société qui valait largement deux fois plus. En outre, l’an dernier, il s’était ainsi échangé 124 millions de francs de titres Syngenta par jour en moyenne, contre seulement 20 millions de titres Sika. Si Schindler était un peu plus importante sur ces deux fronts, c’est pourtant Sika qui a été retenue par la société gérant le marché boursier suisse.

A titre de comparaison, les trois poids lourds de la Bourse suisse – Novartis, Nestlé et Roche – valent chacun entre 200 et 250 milliards de francs. Et, l’an dernier, 500 millions de francs de leurs titres changeaient de mains chaque jour en moyenne.

Une entrée au club synonyme d'achats boursiers

La conséquence d’une entrée au club? Une soudaine visibilité au sein de la communauté financière internationale. Et une vague d’achats compulsifs qui vient soutenir le cours de vos actions. Cette entrée au sein du SMI force en effet l’ensemble des fonds de placement se contentant de se calquer sur l’évolution moyenne de l’indice phare de la Bourse suisse – en particulier les fonds dits «ETF » – à acheter du Sika ou du Lonza pour continuer de refléter au plus près les fluctuations de tout le marché. «Une fois le coup de pouce initial passé, cette entrée pourrait offrir un support au cours des titres de ces sociétés», poursuit le spécialiste de Vontobel.

A l’issue de l’arrivée de Sika et Lonza – deux groupes synonymes d’industrie lourde – Jean-Frédéric Nussbaumer note «l’absence quasi totale de valeurs dites technologiques au sein des vingt premières sociétés de la Bourse suisse». Seule ABB – si on retient son activité dans la robotique – voire Swisscom pourraient être considérés comme telles. Le fossé avec les Etats-Unis est béant. A Wall Street, cinq sociétés – Apple, Facebook, Amazon, Google et Microsoft – pèsent à elles seules près de 15% de l’indice S&P 500, le club des cinq cents groupes qui comptent aux Etats-Unis. (24 heures)