La Bourse suisse termine la semaine sur une hausse

La Bourse suisse a fini la semaine dans le vert. L'indice vedette SMI a clôturé vendredi en hausse de 0,46%, à 8506,49 points, porté par ses poids lourds défensifs. Les investisseurs observent une certaine prudence dans l'optique d'éventuels prochains relèvements de taux aux Etats-Unis, selon un analyste.

Sur l'ensemble de la semaine, l'indice phare de SIX a progressé de 0,6%.

Le SLI a fini vendredi en hausse de 0,03%, à 1347,80 points, et le SPI a gagné 0,39%, à 9308,74 points.

Sur les 30 valeurs vedettes, 13 ont avancé, 15 ont reculé et Sika et Lonza ont fini stables.

Nestlé rebondit

Avec un gain de 1,9%, Nestlé a soutenu l'indice. L'action du géant de Vevey a profité des avances faites par le géant américain Kraft au conglomérat néerlando-britannique Unilever. Ce dernier, spécialisé dans l'agroalimentaire et les cosmétiques, a cependant refusé un rapprochement. Cette annonce a relancé les spéculations sur les mégafusions dans le secteur.

Notons toutefois que l'action Nestlé avait nettement reculé la veille, dans le sillage de résultats jugés décevants et de prévisions prudentes. Plusieurs analystes ont revu leur copie et, pour la plupart, légèrement abaissé l'objectif de cours. Les recommandations d'achat continuent cependant de l'emporter.

Les deux poids lourds pharma Novartis (+1,1%) et Roche (+0,3%) ont aussi soutenu l'indice. Les analystes de Jefferies ont relevé l'objectif de cours et confirmé «buy» pour les deux titres. Concernant Roche, le marché attend toujours les résultats de l'étude Aphinity sur le cancer du sein et, pour Novartis, les chiffres d'affaires du médicament pour le coeur Entresto.

Clariant en tête

Meilleure performance du jour, Clariant (+2,2%), qui avait nettement reculé la veille dans le sillage de ses résultats annuels mitigés, a remonté la pente.

Du côté des valeurs bancaires, Credit Suisse (+1,0%) a profité de commentaires élogieux de Morgan Stanley et de Bank of America Merrill Lynch. UBS (-0,8%) et Julius Baer (-0,9%) ont en revanche perdu du terrain.

Aryzta (+1,1%) a changé de direction dans l'après-midi et a encore progressé. Le titre s'est un peu redressé ces dernières séances après l'annonce du coup de balai à la direction du début de semaine.

Dans le camp des perdants, Richemont a fini en baisse de 2%, lanterne rouge. Dufry a perdu 1,7%, Bâloise 1,2%, LafargeHolcim 1% et ABB 0,8%. (ats/nxp)