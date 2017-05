La communauté biotech lémanique célèbre un grand événement

«Le cluster lémanique de la biotech». L’expression fait parfois sourire, mais elle a trouvé une nouvelle fois tout son sens jeudi soir à Plan-les-Ouates, commune située au sud-ouest du canton de Genève. En présence des autorités, Selexis SA y inaugurait son nouveau siège social, quinze ans après avoir commencé ses activités avec un laboratoire logé à l’Université de Lausanne.

Selexis SA, fondée et dirigée par Igor Fisch, s’avère être une toute grande enseigne dans la communauté biotech de l’arc lémanique. Elle confirme il est vrai, depuis plusieurs années, son profil de pionnier des sciences de la vie. Cette société se distingue notamment dans la production de protéines recombinantes. Celles-ci permettent de concevoir des médicaments combattant des maladies encore mortelles. A l’instar du sida et de divers cancers.

Selexis SA participe en ce moment au développement de plus de 80 produits pharmaceutiques se trouvant actuellement en phase clinique. L’entreprise genevoise mène ces activités avec près d’une centaine de partenaires dans le monde. Dont le groupe parisien Sanofi et la firme californienne Xencor Inc., cotée au Nasdaq et elle-même proche partenaire du géant bâlois Novartis.

Du fait de ce rayonnement, Salexis SA et ses trente collaborateurs ont dû s’adapter à l’évolution de leur business: l’entreprise a triplé ses capacités de recherche en inaugurant hier ses nouveaux locaux à Plan-les-Ouates. Igor Fisch a coupé le ruban aux côtés de la maire de la commune, Fabienne Monbaron, de Bettina Ernst, membre du comité de la Swiss Biotech Association, et du conseiller d’Etat Pierre Maudet. «L’important travail livré par Salexis SA contribuera à améliorer la qualité de la vie de millions de personnes à travers le monde. Nous nous réjouissons déjà de la continuité des succès de l’entreprise», indique le chef du Département de la sécurité et de l’économie. (24 heures)