La compagnie tessinoise Darwin change de mains

La compagnie aérienne tessinoise Darwin change de propriétaire. Les actionnaires existants, dont le partenaire stratégique émirati Etihad, ont vendu leurs actions au transporteur slovène Adria Airways.

Le montant de la transaction n'est pas divulgué. La compagnie continuera à opérer sous son nom propre Darwin Airline et avec sa propre licence depuis son siège de Lugano et sa base genevoise, a-t-elle indiqué jeudi dans un communiqué.

Darwin opère sous le nom Etihad Regional dans différents pays européens. La compagnie avait rejoint le groupe Etihad en 2014 après l'acquisition de 33,3% de ses actions par le transporteur émirati.

La vente de cette participation minoritaire «résulte de l'examen stratégique permanent de nos investissements et de la décision de concentrer nos efforts sur nos autres partenariats», explique Kevin Knight, directeur de la planification stratégique du groupe Etihad Aviation.

Retrait d'Etihad

La compagnie Etihad, qui s'est lancée dans une stratégie d'expansion à l'international, détient notamment des parts dans Alitalia et Air Berlin.

Adria Airways prendra en charge certaines des tâches administratives et opérationnelles de Darwin et assurera la commercialisation des services de la compagnie. Les vols de Darwin seront commercialisés sous le nom Adria Airways Switzerland.

Le changement de propriétaire entraîne le départ du directeur général Maurizio Merlo, qui a décidé de démissionner et de relever un nouveau défi, précise le communiqué. Il sera remplacé par Heinrich Ollendiek, qui occupait jusqu'à présent la fonction de directeur financier d'Adria Airways.

Privatisation en 2016

Adria Airways est le transporteur national de la Slovénie. La compagnie a été privatisée l'an dernier. Membre de l'alliance de compagnies aériennes Star Alliance, elle est détenue en intégralité par le fonds d'investissement luxembourgeois 4K Invest.

Basé à Ljubljana, le groupe dessert 19 destinations en Europe avec 196 vols par semaine et a transporté 1,3 million de passagers l'an dernier. La société, spécialiste des liaisons entre les Balkans et les capitales européennes, réalise un chiffre d'affaires de 157 millions d'euros (171 millions de francs) et compte environ 400 employés.

Compagnie bénéficiaire

Darwin a été fondée en 2003 avec comme ambition d'assurer la connexion du Tessin avec les centres financiers de Genève et de Zurich. La compagnie, qui avait repris en 2011 la société genevoise Baboo, a été bénéficiaire l'an dernier et affiche des perspectives positives pour l'année en cours, fait-elle remarquer.

«Darwin Airline est bien capitalisée et solvable et est capable d'honorer toutes ses obligations envers ses créanciers», a affirmé le président du conseil d'administration Emilio Martinenghi. (ats/nxp)