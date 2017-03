La croissance a été plus forte en 2016 qu'en 2015

Le produit intérieur brut (PIB) réel a connu une progression de 1,3% en 2016 en Suisse, selon les données encore provisoires du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) publiées jeudi. Au 4e trimestre, la croissance a été de 0,1% par rapport au trois mois précédents.

L'évolution du PIB en 2016 traduit une reprise modérée après le ralentissement causé par la suppression du taux plancher liant franc et euro par la Banque nationale suisse (BNS) le 15 janvier 2015, indique le SECO dans un communiqué. Cette année-là, la croissance avait été «nettement plus faible», et le PIB avait progressé de 0,8%.

La croissance se tasse

L'accélération constatée s'est surtout matérialisée lors de la première moitié de l'année, précise le SECO. Signe que l'économie continue de ralentir, le SECO tablait encore en janvier sur une croissance de 1,5%.

Au 4e trimestre de l'an dernier, les dépenses de consommation des ménages et du secteur public ont livré des impulsions positives. Les investissements dans la construction et en biens d'équipement se sont quant à eux contractés, et la balance commerciale a également constitué un frein à la croissance.

Au niveau productif, le secteur de la santé et des activités sociales ainsi que les services financiers ont constitué des moteurs de croissance. La création de valeur a en revanche reculé dans l'industrie manufacturière et la production d'énergie.

