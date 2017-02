La flambée des produits pétroliers a pesé en janvier

Les prix à la production et à l'importation en Suisse ont augmenté de 0,4% en janvier par rapport au mois précédent, en raison de la hausse constatée pour les produits pétroliers, la ferraille et les montres. En rythme annuel, ils affichent une progression de 0,8%.

L'indice des prix à la production et à l'importation se situe désormais à 100,4 points (décembre 2015 = 100), a indiqué mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'évolution vers le haut a été influencée d'abord par les prix à l'importation, qui ont crû en janvier de 0,7% sur un mois et de 2% sur un an.

Ce sont avant tout des hausses de prix pour les carburants, le mazout et les hydrocarbures qui ont pesé sur un indice à l'importation qui a atteint 101,2 points. Le constat est identique pour les légumes et les pommes de terre et les composants de montres, précise le communiqué.

Ordinateurs moins chers

A l'inverse, les prix ont diminué pour les ordinateurs et les équipements périphériques. Ils ont aussi évolué à la baisse pour les produits électroniques grand public.

L'indice des prix à la production a pour sa part augmenté de 0,3% sur un mois et de 0,2% sur un an en janvier pour s'inscrire à 100,1 points, relève l'OFS. Le mouvement de hausse provient avant tout des prix de la ferraille, des produits pétroliers et des montres. L'acier a de même renchéri.

Dans l'autre sens, les prix ont reculé pour les composants et les cartes électroniques. Servant aussi à mesurer à l'inflation, l'indice des prix à la production et à l'importation est publié en décalage d'un mois par rapport à l'indice des prix à la consommation.

Concernant les produits manufacturiers, les prix pour le marché intérieur ont augmenté en janvier de 0,2% sur un mois et de 0,3% sur un an (indice à 99,9 points). Les prix pour les exportations ont de leur côté présenté respectivement une hausse de 0,2% et une contraction de 0,8% (indice à 99,3 points). (ats/nxp)