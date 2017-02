«La fusion Essilor/Luxottica touche déjà Visilab»

Le patron du groupe genevois Visilab, Daniel Mori, reconnaît les difficultés rencontrées par son entreprise au cours de l’exercice écoulé. Tout en parlant d’«un très bon cru», puisque son chiffre d’affaires a progressé de 5,3% par rapport à 2015, tandis que l’indice du commerce de détail non alimentaire a subi une baisse de 5%. Revenant sur le mariage d’Essilor et Luxottica, consommé le 15 janvier, Daniel Mori déplore déjà les effets de cette fusion entre le leader français des verres et le géant italien des branches de lunettes, contrôlant à eux deux 15% du marché mondial de l’optique.

Dans combien de temps pensez-vous que cette fusion développera des effets sur les prix dans votre propre assortiment?

Il s’agit d’effets très rapides, se manifestant déjà au cours de cette année. Notamment dans nos relations avec Luxottica, puisque environ un cinquième de nos ventes dépendent de ses montures et même 40% dans le domaine des lunettes de soleil. Du coup, nous disposions de conditions particulièrement favorables du fait du volume de nos commandes auprès de ce fournisseur. La firme vient cependant de nous informer sur une réduction drastique de ces avantages. Il y a donc d’éventuelles conséquences à prévoir dans nos propres prix pour les lunettes d’optique et de soleil. Nous nous efforcerons cependant de les limiter le plus possible. En fait, les annonces de mégafusions ne sont jamais de bonnes nouvelles. Cela donne plus de pouvoir à des groupes d’envergure mondiale. Ils se sentiront encore plus forts pour imposer leurs conditions.

Etes-vous satisfaits de vos résultats au terme de l’exercice écoulé?

Me référant à la dernière étude «Retail Outlook» de Credit Suisse publiée en janvier, je constate que le commerce de détail non alimentaire, branche dans laquelle évolue Visilab, se trouve actuellement confronté à un contexte difficile. Le franc s’avère en effet toujours surévalué par rapport à l’euro et cet avis est partagé par la Banque nationale suisse elle-même. Avec un chiffre d’affaires de 237 millions de francs, 2016 s’avère cependant un très bon exercice. Visilab a renforcé sa position de leader sur le marché suisse, ses principaux concurrents demeurant Fielmann et Optic 2000. En ce sens nos forces de vente ont notamment été accrues par notre stratégie numérique intitulée «omnichannel».

Quelle est la vocation de cette stratégie «omnichannel»?

Ce projet a été élaboré depuis trois ans et à déjà nécessité des investissements à hauteur d’une dizaine de millions de francs. Notre nouveau dispositif digital n’est entré complètement en fonction que l’automne dernier, mais ses vertus commerciales ont déjà influencé nos résultats de 2016. Rien d’étonnant en fait, puisqu’il peut désormais se décliner sur tous les médias et tous les supports. Cette réalité devrait favoriser la prudence grâce à contrôles préventifs disponibles sur la Toile. Avant de procéder à des achats, nos clients peuvent en outre puiser dans notre assortiment virtuel et essayer des lunettes en tout temps, avec leurs smartphones ou leurs tablettes. Le taux de conversion en achats se révèle déjà très élevé, même si la part de chiffre d’affaires purement webienne reste encore marginale. Elle ne porte à ce jour, il est vrai, que sur des lunettes de soleil et des lentilles de contact.

L’offre d’articles en ligne permet-elle à Visilab de ralentir un tant soit peu l’inflation de sa masse salariale et de ses autres coûts fixes?

Les objectifs de la digitalisation de nos activités n’ont aucun rapport avec notre masse salariale: nous employons 919 collaborateurs, soit 28 de plus qu’à la fin 2015. L’évolution technologique développe néanmoins ses effets. Nos opticiens sont de plus en plus déchargés des tâches administratives, logistiques et techniques. Celles-ci sont désormais concentrées dans notre centrale, à Meyrin (GE), dont la surface utile vient de doubler. Nos nouveaux magasins sont en outre deux fois plus petits qu’auparavant. Nous pouvons désormais nous contenter de 100 mètres carrés. Une partie du personnel est relocalisée en d’autres lieux, plus appropriés pour certaines tâches.

Visilab, le plus grand détaillant suisse en articles optiques, ne nourrit-il aucune ambition d’extension à l’étranger?

Avec notre système «omnichannel», les ambitions d’ouvrir des magasins en dehors de Suisse n’ont plus guère de sens. Les ventes en ligne ne sont quasiment limitées par aucune frontière géographique. (24 heures)