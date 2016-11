La grève des pilotes de Lufthansa touche la Suisse

Le trafic de la compagnie aérienne allemande, Lufthansa, était fortement perturbé mercredi. Presque 900 vols ont été annulés, en raison d'une grève des pilotes amenée à se poursuivre jeudi. Les aéroports de Genève et de Zurich sont touchés.

Sur les quelque 3000 liaisons opérées par le groupe, 876 vols sont annulés, dont 51 trajets internationaux, bloquant environ 100'000 passagers, avait prévenu dès mardi Lufthansa.

20 vols supprimés en Suisse

En Suisse, 8 vols sont annulés à l'aéroport de Genève, a précisé à l'ats un porte-parole de l'entreprise. Ils concernent essentiellement la destination de Francfort. A Zurich, 12 trajets sont supprimés, également en direction et au départ de Francfort. Les passagers concernés seront transférés sur un autre vol.

Lufthansa avait tenté, en vain, de faire empêcher par la justice cette grève jusqu'à la dernière minute.

Mettant en avant l'absence d'augmentations salariales depuis plus de cinq ans pour réclamer une réévaluation rétroactive, le syndicat des pilotes, Cockpit, a annoncé mardi soir, qu'en plus, il appelait à ce que la grève soit prolongée toute la journée de jeudi sur les longs et courts courriers au départ de l'Allemagne. Il s'agit de la quatorzième grève des pilotes de l'entreprise depuis 2014.

Swiss pas concerné

«Lufthansa prend connaissance avec une totale incompréhension de l'annonce par le syndicat du prolongement de la grève jeudi avant même son commencement mercredi», a réagi la compagnie dans la nuit. Le nombre de vols qui risquent d'être annulés jeudi n'a pas été communiqué.

Les autres compagnies du groupe Lufthansa, à savoir Swiss, Eurowings, Germanwings, Austrian Airlines, Air Dolomiti et Brussels Airlines, ne sont elles pas concernées par ce mouvement de grève. Eurowings a dû annuler quelque 60 vols mardi en raison d'un mouvement de grève distinct de son personnel de cabine. (afp/nxp)