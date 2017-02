La jungle des labels fait le beurre des détaillants

Les produits régionaux se taillent désormais une part de choix dans les rayons des magasins. Avec succès, comme le montrent les chiffres de Migros qui a vu ses ventes de produits régionaux grimper de 13% à 900 millions de francs entre 2012 et 2015.

Cette demande croissante est aussi lucrative car elle permet de vendre les produits plus chers. Mais elle ressemble toujours plus à une jungle aux yeux des associations de défense des consommateurs, comme l'explique le Tages-Anzeiger dans son édition du 7 février 2017.

Nouveau label

C'est principalement le manque de transparence qui revient en boucle. L'association suisse des produits régionaux est consciente du problème. Elle a donc lancé à la fin janvier son label Regio.Garantie. «Les produits qui sont certifiés selon les lignes directrices nationales pour les marques régionales peuvent arborer le nouveau label en combinaison avec la marque régionale respective», explique-t-elle.

Coop et Migros certifient déjà leurs produits selon les critères de l'association, le reste des principaux détaillants ne se dit guère intéressé. Ce label devrait donc être utilisé uniquement par les petits distributeurs.

Confusion sur la provenance

Ce nouveau label ne satisfait par complètement les associations de défense des consommateurs. Elles redoutent que des produits vendus en vrac comme les œufs, le lait ou encore les légumes ne proviennent pas complètement de la même région. Le taux doit être de 80% pour pouvoir afficher le label.

Ainsi, un yogourt bernois aux fraises peut inclure des fruits de provenance diverses sans que cela ne soit déclaré. Ce qui n'est pas évident pour les consommateurs, explique Josianne Walpen, directrice alimentation et agriculture à la fédération alémanique des consommateurs (Stiftung für Konsumentenschutz - SKS). «Les clients croient que tout ce qu'ils achètent, même les ingrédients comme ici les fraises, proviennent de la région.»

Critères différents

La lancement de son label par l'association suisse des produits régionaux ne résoudra pas ces problèmes, puisque Regio.Garantie ne précise pas ce qu'est une région. Coop et Spar utilisent par exemple des critères différents. On s'oriente «selon la perception des clients», a déclaré Ramón Gander, porte-parole chez Coop, puisque certains produits sont perçus comme régionaux s'ils viennent de petits villages ou d'autres, de provenance plus large.

C'est Migros qui se montre la plus large en terme de région, puisqu'il recouvre chacune de ses coopératives. Celle de l'Aare regroupe les cantons de Berne, Soleure et d'Argovie. «Nous nous efforçons, lorsque nos coopératives s'étendent à plusieurs cantons, de répartir les produits par canton», a expliqué le géant orange.

La pratique est encore plus floue lorsque ces labels jouent avec la fibre écologique. C'est même «limite» pour Josianne Walpen lorsqu'une publicité mélange proximité régionale et bien-être animal. «Juridiquement, ce n'est pas une tromperie mais on envoie clairement une fausse image.» (nxp)