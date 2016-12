«La libre circulation des personnes ne survivra pas»

«La libre circulation des personnes, telle qu’elle est définie actuellement dans le droit de l’Union européenne, ne survivra pas au-delà des cinq ou dix prochaines années», affirme Aymo Brunetti, ex-secrétaire d’Etat à l’économie, dans une interview accordée vendredi à la Basler Zeitung et à la Luzerner Zeitung.

Le haut fonctionnaire lâche ainsi un pronostic audacieux. Rappelons que le peuple et les cantons ont approuvé le 9 février 2014 l’initiative populaire de l’Union démocratique du centre intitulée «Contre l’immigration de masse». Remettant en cause, au moins partiellement, l’accord bilatéral sur la libre circulation des personnes, cette initiative a suscité des difficultés non négligeables entre Berne et Bruxelles.

Les Chambres fédérales semblaient avoir trouvé une solution à ces problèmes avec la loi d’application adoptée le 16 décembre. Par 98 voix contre 67 et 33 abstentions au Conseil national, et par 24 voix contre 5 et 13 abstentions au Conseil des Etats. Rien n’est cependant définitivement acquis. Nenad, Stojanovic, politologue tessinois, proche du parti socialiste de ce canton, vient en effet de manifester l’intention sérieuse de lancer un référendum contre cette loi adoptée le 16 décembre.

Le succès de cette opération dépend désormais de la récolte de 50'000 signatures de citoyens d’ici au 7 avril. Cette échéance et les propos d’Aymo Brunetti promettent d’enflammer le débat après les fêtes de Nouvel-An. (24 heures)