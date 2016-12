La licorne romande qui redonne espoir aux victimes d’un AVC

Le développement fulgurant de la start-up MindMaze, fondée en 2011 à Lausanne par l’Indien Tej Tadi, illustre parfaitement le type d’entreprise qui pourrait éclore dans l’arc lémanique. Cet ingénieur électricien de 35 ans, originaire de la ville indienne de Hyderabad, ne cesse de recevoir des récompenses et d’attirer des investisseurs.

Que propose MindMaze? Un système destiné notamment à la rééducation motrice et basé sur la réalité virtuelle. Il stimule les personnes qui ont été victimes d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Grâce au jeu d’une caméra et aux simulations digitales, la machine retranscrit sur un écran les gestes du patient atteint, à l’exemple de l’acte de saisir un verre d’eau pour le porter à sa bouche. Un score s’affiche sur un jeu vidéo. Ce qui motive énormément le patient. Un peu à l’image du sportif qui consulte sa montre après avoir parcouru des kilomètres.

Le statut envié de «licorne»

Tej Tadi, d’un naturel timide comme de nombreux scientifiques, a été remarqué par le World Economic Forum, qui l’a inclus dans ses «jeunes leaders mondiaux». Récemment, il s’est également vu récompensé du titre d’«entrepreneur émergent de l’année» par le consultant EY. Car depuis l’entrée dans son capital du groupe financier indien Hinduja à hauteur de 100 millions de francs, MindMaze est aujourd’hui valorisée à un milliard de francs, ce qui la fait entrer dans le club très fermé des «licornes». Comme le cheval de la mythologie, une licorne est une entreprise lancée en plein galop dans le marché, afin d’y commercialiser ses produits. L’animal a surtout la cote à la Silicon Valley, lieu où il prolifère.

MindMaze s’est d’ailleurs aussi installée à San Francisco, ainsi qu’à Zurich, pour y assurer ses financements. En juin 2015, lorsque nous avions visité MindMaze, une joyeuse ébullition régnait dans les locaux de la société, située dans le parc technologique d’Ecublens jouxtant l’EPFL. La société y employait alors 22 collaborateurs, dont une quinzaine d’ingénieurs. Aujourd’hui, l’effectif est plus proche des 80 personnes. La gestion de cette croissance représente un des défis que doit accomplir Tej Tadi. Mais il est armé pour le faire: cet ingénieur a complété sa formation dans le domaine des neurosciences et du management (à l’IMD).

«La Suisse, base idéale»

L’an dernier, il nous confiait que le développement des affaires lui prenait un tiers de son temps, la recherche de fonds un second tiers, le solde étant dédié à la recherche, la technologie et la stratégie des développements cliniques. Le jeune patron estimait encore que la Suisse est une base idéale pour développer des projets basés sur la technologie. Le tampon suisse reste fortement lié à la notion de qualité. «On ne cesse de me le répéter à l’étranger», assure-t-il.

Quel que soit l’avenir de MindMaze, cette société représente à merveille le tissu entrepreneurial auquel rêvent les acteurs économiques de la région. Avec, comme point de fixation, la recherche sur le cerveau.

