La santé fait face au tsunami du «big data»

Debiopharm annonce ce mardi son premier gros investissement dans le «big data». En association avec Tesi, une société de capital-risque finlandaise, le groupe vaudois permet à BC Platforms, l’un des leaders mondiaux des solutions de gestion de données génomiques, de lever 10 millions de dollars. Thierry Mauvernay, patron de Debiopharm, évoque les enjeux que représentent «ces données» tant pour son entreprise que pour le secteur de la santé dans sa globalité. Interview.

Pourquoi Debiopharm s’est-il intéressé au «big data»?

La digitalisation actuelle de notre société va provoquer un véritable tsunami dans le secteur de la santé. High-tech et biotech y sont de plus en plus intimement liés. Etant donné le rapprochement inexorable de ces deux mondes, l’élargissement de notre champ d’action était devenu inévitable.

A quelles transformations concrètes faut-il s’attendre?

Pour la santé, ces données permettront d’améliorer la prévention et le diagnostic mais également d’offrir un meilleur monitoring des soins ainsi qu’un suivi plus personnalisé du patient. Une circulation optimale de ces données permettra en plus d’éviter les problèmes de communication dans les hôpitaux. Enfin, le traitement informatique de cette masse d’informations devrait déboucher sur de nouveaux axes de recherches pour la médecine et rompre avec le modèle du chercheur qui émet une hypothèse et va la valider en étudiant les données disponibles.

Cette adaptation nécessitera-t-elle d’autres compétences au sein de votre entreprise?

C’est évident. Il y a dix ans, afin d’acquérir un savoir-faire dans la médecine personnalisée, nous sommes entrés dans le monde du diagnostic et des biomarqueurs en prenant des participations dans une dizaine de sociétés. Nous leur avons apporté l’approche médicale et avons appris leur méthode de travail jusqu’à acquérir en interne ces compétences. C’est la même démarche que nous réalisons actuellement avec le «big data», à l’exemple de BC Platforms, dont nous venons d’acquérir 20% des actions.

Quelles sont les possibilités d’investissement dans ce secteur du «big data»?

Cette branche est aujourd’hui très éclatée, composée d’une multitude de start-up. Tout l’enjeu pour Debiopharm sera de trouver les bonnes. Heureusement, cela a toujours été dans notre ADN de chercher à s’adjoindre des partenaires qui permettent de travailler en synergie.

De quels montants parle-t-on?

Par l’entremise de notre fonds Debiopharm Innovation Fund (ex-Debiopharm Diagnostics), nous prévoyons d’y investir entre 10 à 15 millions de francs par an ces prochaines années.

Quid des nouveaux concurrents comme Apple, qui aurait un grand projet secret dans le domaine de la santé?

Les gros collecteurs de données comme Apple ou Google bénéficient d’une connaissance très pointue sur leurs utilisateurs, mais il leur manque encore le savoir et l’expérience des traitements médicaux. J’y vois donc plutôt une source potentielle de nouvelles collaborations, à l’exemple du partenariat entre Google et Novartis. Les deux géants se sont en effet alliés pour mettre au point un traitement du diabète à l’aide de lentilles de contact. Ces dernières mesurent en continu le taux de glycémie présent dans le liquide lacrymal et donnent l’ordre à une micropompe de délivrer l’insuline nécessaire.

La question de la sécurité et de la confidentialité des données semble toutefois poser problème…

C’est un vrai débat. Mais le problème devrait disparaître au moment où il sera clair pour tous que les données sont complètement anonymes. L’un des gros enjeux concernera surtout la collaboration entre les mondes de la high-tech et de la biotech, tous deux évoluant à des rythmes complètement opposés. La pharma et la médecine, dont le développement est très long et régulé, se retrouvent en effet à devoir travailler avec une branche qui évolue infiniment plus vite qu’elles. Cela annonce des rapprochements assez chaotiques et difficiles mais incroyablement prometteurs. (24 heures)