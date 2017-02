La série de records continue à Wall Street

Wall Street a nettement monté lundi, les trois principaux indices parvenant à battre des records en clôture pour la troisième séance consécutive: le Dow Jones a pris 0,70% et le Nasdaq 0,52%.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a avancé de 142,79 points, à 20'412,16 points et le Nasdaq, à dominante technologique, de 29,83 points, à 5763,96 points. L'indice élargi S&P 500 a gagné 12,15 points, soit 0,52%, à 2328,25 points.

«Il y a une sorte d'atmosphère de fête et les investisseurs ne veulent pas se sentir à l'écart», a commenté Jack Ablin de BMO Private Bank.

Cette hausse a été déclenchée par les propos tenus la semaine dernière par le président américain, indiquant qu'il allait annoncer «quelque chose dans les deux ou trois semaines qui sera phénoménal en termes d'impôts». Malgré le manque de détails, «le marché semble lui laisser le bénéfice du doute», a commenté Bill Lynch de Hinsdale Associates.

Valeurs financières à la fête

A l'image de ce qui s'était passé après l'élection de Donald Trump, en novembre dernier, les espoirs de mesures favorables aux entreprises font grimper la Bourse, et plus particulièrement les valeurs financières. Au sein de l'indice phare Dow Jones, les banques Goldman Sachs et JPMorgan ont ainsi pris respectivement 1,46% à 246,27 dollars et 0,76% à 113,91 dollars.

Le géant de l'informatique Apple a quant à lui terminé à son plus haut niveau en clôture, à 133,29 dollars, après une hausse de 0,89%.

«Pour le moment, le marché savoure simplement l'idée qu'une réforme fiscale arrive bientôt», a confirmé Patrick O'Hare de Briefing dans une note. Et en l'absence d'indicateur économique ou de résultats d'entreprises majeurs, rien n'a semblé en mesure de contredire cet état d'esprit.

Annonces de la Fed

A partir de mardi, les investisseurs se tourneront vers le Congrès où la présidente de la Banque centrale américaine (Fed) Janet Yellen s'exprimera pendant deux jours. Ils chercheront dans ses propos des indices sur le rythme du resserrement monétaire américain au cours de l'année.

Après un unique relèvement des taux en 2016, la Fed a prévu trois hausses en 2017, mais les marchés n'en anticipent que deux pour l'instant.

