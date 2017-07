Landis Gyr très demandé pour son entrée en bourse

Le spécialiste zougois des solutions de gestion d'énergie Landis Gyr, jusqu'ici contrôlé par le japonais Toshiba, a rencontré un franc succès lors de son introduction en Bourse. Le prix d'émission, fixé à 78 francs, figure dans la partie supérieure de la fourchette escomptée.

L'opération permet à Landis Gyr de démarrer la cotation dès ce vendredi avec une capitalisation boursière de 2,3 milliards de francs. Elle comprend un volume d'action de 29,5 millions d'unités, a rappelé l'entreprise de Suisse centrale dans un communiqué.

L'entreprise a démarré sa première séance à la Bourse suisse à un cours de 79 francs. Quelques minutes après, le titre évoluait en dessous de son prix d'émission, à 77,55 francs.

Pour mémoire, la fourchette pour le prix d'émission avait été fixée il y a dix jours entre 70 et 82 francs. L'offre a porté sur l'ensemble des titres détenus à 60% par Toshiba et 40% par le fonds d'investissements japonais semi-public Innovation Network Corporation of Japan (INCJ).

Forte demande

L'IPO a été sursouscrite plusieurs fois, précise Landis Gyr. La demande s'est révélée forte de la part des investisseurs suisses et internationaux. En cédant ses parts, Toshiba devrait enregistrer un gain exceptionnel de 40 milliards de yens (340 millions de francs).

L'introduction en Bourse ne prévoit pas d'option de surallocation. Ce mécanisme, aussi appelé en anglais greenshoe, permet aux banques mandatées pour l'opération, qui se voient réserver un certain nombre de titres, de réguler le prix de l'action tout juste cotée.

Toshiba se trouve en grande difficulté financière depuis le dépôt de bilan de sa filiale américaine active dans l'énergie nucléaire Westinghouse.

Un géant en crise

Le groupe nippon est également visé par plusieurs plaintes d'actionnaires en raison des manipulations de comptes intervenues au sein du groupe entre 2008 et 2014. Les révélations de falsifications intervenues en 2015 ont entraîné la démission des principaux dirigeants ainsi qu'une crise majeure dont le conglomérat n'est pas remis.

Toshiba, qui cherche aussi un acquéreur pour sa lucrative division de puces mémoire, dont il espère tirer 2000 milliards de yens (16,8 milliards de francs), avait déclaré en mars dernier vouloir céder Landis Gyr.

Début juillet, Landis Gyr avait indiqué que Toshiba prévoyait une cotation de ses actions sur le marché helvétique au 3e trimestre afin de renforcer son assise financière. Toutefois, le géant technologique entendait alors encore explorer d'autres options, avant de prendre une décision définitive moins de deux semaines plus tard.

Chiffres rouges

Toshiba avait racheté Landis Gyr en 2011 au groupe australien Bayard Capital pour 2,3 milliards de dollars. Ces trente dernières années, Landis Gyr a changé pas moins de cinq fois des propriétaires et deux fois de nom.

Le groupe zougois compte près de 6000 employés et réalise un chiffre d'affaires d'environ 1,7 milliard de dollars. Malgré des revenus en hausse, l'entreprise a multiplié par plus de trois sa perte nette à 62,1 millions de dollars lors de son exercice décalé 2016/2017, clos fin mars.

Landis Gyr s'est spécialisé dans les systèmes de gestion «intelligents» pour le courant électrique, le gaz ou le chauffage. Ces compteurs et autres appareils connectés à internet sont ajustés aux besoins des clients de manière individuelle. (ats/nxp)