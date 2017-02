Le Genevois Unigestion rachète le Zurichois Akina

Les avoirs sous gestion dans ce secteur vont atteindre plus de 6 milliards de dollars (plus de 5,9 milliards de francs). Unigestion cible des activités dans le monde entier alors que Akina vise davantage les marchés européens. Les deux affaires seront regroupées sous l'appellation de l'entreprise genevoise.

Des membres des deux entités seront aussi représentés dans les structures d'investissement. Au total, plus de 50 collaborateurs se trouveront dans les sites de Genève, Zurich, Londres, New York et Singapour.

Dans le nouveau dispositif, les placements privés constitueront un quart du total des avoirs pris en charge par Unigestion, le deuxième portefeuille de l'offre d'investissement de l'entreprise. Le rachat doit encore obtenir les autorisations dans les pays où le groupe est actif. (ats/nxp)