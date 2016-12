Le baromètre du KOF fait du surplace en décembre

L'indicateur du KOF s'est fixé à 102,2 points. Il s'agit d'un niveau identique à celui du mois passé. L'indicateur se maintient toutefois légèrement au-dessus de sa moyenne à long terme.

Si l'industrie a fait preuve d'optimisme, le bâtiment a donné des signaux négatifs, souligne vendredi le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) dans un communiqué.

Au sein de l'industrie de transformation, les perspectives se sont améliorées dans le textile et le bois notamment. Mais elles se sont assombries dans l'alimentation, l'électricité et le papier. La situation des commandes et de l'emploi est jugée positivement. Par contre, le jugement porté sur les affaires s'est dégradé.

Mauvais en novembre

Les autres secteurs pris en compte dans l'établissement du baromètre, soit l'hôtellerie, la finance, les indicateurs de la consommation intérieure et du domaine international, sont restés pratiquement inchangés en décembre.

En novembre, l'indicateur du KOF avait piqué du nez, après plusieurs mois successifs de hausse. Cette contraction était essentiellement liée aux évolutions défavorables dans l'hôtellerie ainsi que dans l'industrie et au niveau de la consommation privée. (ats/nxp)