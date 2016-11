Le bénéfice de La Poste en baisse de 37 millions

La Poste a bouclé les trois premiers trimestres de 2016 sur un bénéfice consolidé de 466 millions de francs, soit 37 millions de moins comparé à l'année dernière. Syndicom dénonce une détérioration artificielle des résultats des offices postaux pour faire croire qu'il est urgent d'en fermer.

Le résultat d'exploitation (EBIT) atteint 593 millions, en recul de 47 millions sur un an. Cette baisse du bénéfice avant intérêts et impôts s'explique principalement par le recul des résultats des marchés de la communication et de la logistique, indique jeudi La Poste dans un communiqué.

Atteignant 6,04 milliards de francs et en légère hausse de 24 millions par rapport à l'exercice précédent, les produits d'exploitation sont jugés «globalement stables».

Résultat solide, dit syndicom, mais...

Dans le détail, sur le marché de la communication, le résultat d'exploitation a atteint 94 millions de francs, contre 166 millions douze mois plus tôt. La Poste souligne la diminution du volume de lettres adressées, avec 4% d'envois en moins.

PostMail a ainsi vu son EBIT reculer de 11 millions de francs en glissement annuel, à 235 millions. Celui du réseau postal et vente (PV) fond lui de 66 millions, à -156 millions.

Dans un communiqué, syndicom dénonce une détérioration artificielle des résultats des offices de poste par le biais de transferts comptables des secteurs rentables du PV vers PostMail, PostFinance et PostLogistics.

Pour le syndicat des médias et de la communication, il s'agit d'une manoeuvre «particulièrement malhonnête» pour légitimer la fermeture d'offices de poste alors que l'ex-régie fédérale a enregistré un résultat «solide».

CarPostal en pente ascendante

L'EBIT du marché de la logistique s'est également contracté, passant de 95 à 73 millions de francs sur un an. Le secteur des colis reste marqué par une concurrence et une pression croissantes sur les prix, tant en Suisse qu'à l'étranger. Le résultat a reculé malgré notamment l'augmentation des produits résultant de la progression de 5,6% du volume des colis, relève La Poste.

Sur le marché du transport de voyageurs, CarPostal présente un résultat d'exploitation en hausse d'un million de francs, à 30 millions. La baisse du prix des carburants a joué favorablement, mais la pression sur les prix s'est encore accrue en raison de la diminution des fonds à la disposition des collectivités publiques commanditaires des prestations de transport, note le géant jaune.

Bénéfice 2016 attendu en baisse

Quant au secteur bancaire PostFinance, il a enregistré au 30 septembre un EBIT de 410 millions de francs, en hausse de 59 millions par rapport à la même période de l'an dernier.

La Poste note néanmoins que, abstraction faite de ce «bon résultat», la tendance négative qui affecte les activités opérationnelles va perdurer ces prochaines années. PostFinance a de plus en plus de difficultés à placer de manière rentable les fonds de ses clients, du fait des taux d'intérêt négatifs et de l'interdiction d'octroyer des crédits.

Dans l'environnement de marché actuel, «toujours aussi tendu», atteindre les objectifs financiers fixés par la Confédération est de plus en plus difficile, relève le géant jaune. Il prévoit néanmoins en l'état d'y parvenir, mais s'attend à ce que le bénéfice consolidé s'inscrive pour 2016 en baisse par rapport à l'exercice précédent. (ats/nxp)