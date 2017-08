Le bénéfice de Swiss a bondi de 31%

Swiss a dégagé un bénéfice opérationnel (EBIT) en hausse de près d'un tiers ( 31%) au premier semestre, à 200 millions de francs. Le chiffre d'affaires de la compagnie aérienne a lui augmenté de 3%, à 2,36 milliards.

Cette hausse significative comparé à la même période de 2016 est avant tout due à des gains de productivité liés à la modernisation de la flotte, a indiqué mercredi la filiale de Lufthansa dans un communiqué. Une hausse du nombre de passagers et du fret a également eu une influence positive. Le coefficient moyen d'occupation des vols a atteint 80,6% ( 2,1 points de pourcentage sur un an).

Mise en service

Swiss a récemment mis en service neuf long-courriers Boeing 777-300ER, en remplacement des Airbus A340-300, ainsi que huit Bombardier CS100 et deux CS300 pour les court-courriers, afin de relayer l'Avro RJ100. Sur le seul deuxième trimestre, le résultat opérationnel a crû de 24%, à 163 millions de francs. Le chiffre d'affaires a lui augmenté de 4%, à 1,26 milliard.

Pour la suite, Swiss s'attend à un environnement toujours compliqué, notamment du fait du franc fort et de l'évolution du prix du pétrole. La compagnie espère néanmoins pouvoir compenser ces effets négatifs. Elle s'attend par conséquent pour l'ensemble de l'année 2017 à enregistrer un résultat opérationnel supérieur à celui de 2016.

Forte demande pour Lufthansa

Le géant allemand de l'aérien Lufthansa a enregistré un bond de son bénéfice net au deuxième trimestre, porté entre autres «par une forte demande» et une réduction de ses coûts de carburants. Le bénéfice net a atteint 740 millions d'euros (837 millions de francs), un envol de 69% sur un an, a annoncé mercredi le propriétaire de Swiss.

Pour l'ensemble de l'année, le groupe a confirmé le relèvement de ses prévisions, s'appuyant sur «un premier semestre favorable et une meilleure visibilité» sur les réservations du troisième trimestre, période clé pour les compagnies aériennes en raison des vacances estivales, a souligné le directeur financier Ulrik Svensson, cité dans un communiqué.

«Nous avons atteint le meilleur résultat semestriel de notre histoire», a-t-il ajouté, attribuant la performance à la fois à une forte demande et à une augmentation des prix des billets, conjuguées aux «efforts de réductions de coûts» entrepris par la compagnie et qui commencent «à payer».

Le groupe, qui avait relevé ses prévisions à la mi-juillet, mise sur un bénéfice opérationnel (EBIT) ajusté d'éléments exceptionnels - sa mesure de référence - supérieur à celui de l'an passé (1,75 milliard d'euros), sans plus de précision. A mi-année, ce résultat a quasiment doublé sur un an pour atteindre déjà 1,04 milliard d'euros.

Perte au premier trimestre

Au second semestre, les recettes de la division passagers, hors effets de change, devraient reculer sur un an, tout comme les coûts de carburants, a rappelé Lufthansa. La filiale de fret Lufthansa Cargo devrait de son côté sortir du rouge et afficher un bénéfice opérationnel, a annoncé la compagnie, de même que la filiale à bas prix Eurowings, et ce «avec un an d'avance sur le calendrier prévu».

Au premier trimestre, Lufthansa avait creusé sa perte nette sur un an, tout en se félicitant d'être repassé dans le vert au niveau opérationnel, aidé notamment par la consolidation dans ses comptes de Brussels Airlines, rachetée fin 2016. (ats/nxp)