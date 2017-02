Le conseil d'administration d'Axpo se renouvelle

Dorothée Deuring, Hanspeter Fässler, Peter Kreuzberg et Roger Wüthrich-Hasenböhler remplaceront les conseillers d'Etat zurichois Carmen Walker Späh (PLR) et Markus Kägi (UDC), leur collègue argovien Stephan Attiger (PLR), Ueli Betschart, le libéral-radical schaffhousois Reto Dubach, Andreas Frank, Peter Reinhard et Ernst Werthmüller, détaille vendredi Axpo. Les huit partants ont décidé de ne pas se représenter.

Ces changements constituent le premier pas dans la réorganisation du conseil d'administration du groupe, qui doit faire aux nouveaux défis du secteur énergétique. Celle-ci devrait prendre fin à l'assemblée générale de 2018, indique Axpo. L'organe de surveillance reste présidé par Thomas Sieber.

Le groupe énergétique alémanique avait indiqué en décembre vouloir dépolitiser et réduire son conseil de 13 à 9 membres, pour le rendre «plus flexible et efficace».

Dans le rouge

L'entreprise avait expliqué en décembre que les doubles mandats - à cheval entre Axpo et les entreprises d'électricité cantonales - ne devaient plus être plus autorisés, afin d'éviter les conflits d'intérêts. Les membres de l'exécutif des cantons actionnaires ne devaient plus automatiquement être administrateurs, la société établie à Baden (AG) voulant plutôt miser sur des experts de la branche.

Pour mémoire, pénalisé par la chute des prix de l'électricité, Axpo a essuyé une perte de 1,25 milliard de francs au terme de son exercice 2015/2016, clos fin septembre dernier. Cela après des pertes nettes de 990 millions en 2014/2015 et 730 millions en 2013/2014. (ats/nxp)