Le franc fort, c’est bientôt fini

Après plus de deux ans d’un franc beaucoup trop fort par rapport à l’euro, un cours plus confortable devrait se confirmer relativement rapidement, selon le chef stratégiste en devises d’UBS, Thomas Flury. Celui-ci prévoit en effet un euro à 1,14 franc dans six mois et à 1,16 franc d’ici un an.

La victoire d’Emmanuel Macron et la défaite de Marine Le Pen aux deuxième tour des élections présidentielles françaises favorisent certes cette tendance. Mais ce n’est de loin pas l’unique facteur. Nombre d’experts relèvent avant tout des indices attestant une réelle reprise économique au sein de la zone euro. Plus concrètement les spécialistes d’UBS s’attendent à un ralentissement de la politique d’assouplissement quantitatif (quantitative easing) de la Banque centrale européenne, dès septembre. Autrement dit l’institut d’émission de la monnaie unique devrait continuer à acheter de la dette publique au sein de la zonme euro, mais à un rythme moins soutenu. La cadence actuelle porte sur 60 milliards d’euros.

Valant encore 1,07 franc à la mi-avril, l’euro coûte déjà près de 1,10 franc. Ces nouvelles devraient déjà apporter un soupçon de baume au cœur des exportateurs helvétiques et des prémisses de chagrin parmi les travailleurs frontaliers. (24 heures)