Le navire FRC se trouve un nouveau capitaine

La Fédération romande des consommateurs (FRC) ne voguera pas sans capitaine très longtemps. Dix jours après le départ de Mathieu Fleury, le nom de sa remplaçante a été dévoilé mercredi. Il s’agit de Sophie Michaud Gigon, une personnalité vaudoise bien connue des milieux associatifs puisqu’elle a dirigé durant les huit dernières années le secrétariat romand de l’association Pro Natura.

Son parcours professionnel se complète d’une expérience politique (elle est conseillère communale à Lausanne sous la bannière des Verts), utile lorsqu’il s’agira d’aller défendre les intérêts des consommateurs à Berne ou devant les autres organisations de défense des consommateurs (le SKS en Suisse alémanique et l’ACSI au Tessin).

Période de transition

Seul souci, cette dernière n’entrera en fonction qu’au 1er juin 2017. «Mathieu Fleury a mis en place une équipe de cinq personnes qui collaborent à la gestion opérationnelle depuis plusieurs années. Elles ont l’entière confiance du comité directeur pour coordonner les activités et poursuivre les objectifs fixés d’ici à la prise de fonction de Sophie Michaud Gigon», assure Martine Chuard, coprésidente de la section vaudoise.

«Il faut également préciser qu’un certain nombre de tâches sont gérées à une échelle locale sans passer par le secrétariat central», signale pour sa part Rolin Wavre, président de la section genevoise. Ce dernier est d’autant plus serein pour la suite que le 12 décembre dernier, la FRC établissait son bilan 2016 et présentait ses premières actions pour l’année 2017 en présence de Mathieu Fleury.

Même si le navire semble pouvoir voguer sans capitaine ces prochains mois, la future secrétaire assure être prête, tout au long de cette période de transition, à s’impliquer dans la prise de certaines décisions.

Nouvelle présidente

Afin de ne pas avoir une organisation complètement décapitée, la FRC a toutefois décidé de repousser le remplacement de sa présidente Natacha Litzistorf au printemps prochain. «Etant donné que notre président et notre secrétaire général fonctionnent en binôme, il est important que l’un participe à l’élection de l’autre et vice versa», explique Rolin Wavre.

Martine Chuard confirme que «le remplacement de Natacha Litzi est désormais leur nouvelle priorité» et annonce que les candidatures sont ouvertes. La coprésidente de la section vaudoise rappelle d’ailleurs à cette occasion que derrière les deux personnalités les plus en vue de leur association se cache une équipe d’experts solides, très souvent cités dans les médias romands.

«Etant une équipe soudée, engagée et entourée de nombreux bénévoles motivés, il nous sera facile de garder le cap», estime leur responsable alimentation, Barbara Pfenniger.

(24 heures)