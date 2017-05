Le secteur philanthropique grandit encore

La Suisse fait partie, avec le Liechtenstein et la Hongrie, des trois pays comptant le plus de fondations. L'an dernier, 349 ont été créées, une croissance comparable à celle de 2015. Au total, le pays en dénombre 13'172, essentiellement actives dans la culture, les services sociaux et l'éducation.

Les cantons de Zurich et Vaud regroupent le plus grand nombre de fondations, respectivement 2262 et 1413. Mais c'est celui de Genève qui a vu se constituer le plus de nouvelles entités l'an dernier (48).

Quelque 62'200 personnes s'engagent en tant que membres de conseil de fondation; 3868 d'entre elles siègent dans deux conseils et 1352 dans plus de deux conseils. Sur les 13'172 fondations, 12,7% disposent d'une direction fixe et salariée, ce qui laisse supposer que la grande majorité fonctionne sur une base bénévole.

70 milliards de dollars

Cela confirme qu'à l'avenir, la difficulté pour les fondations se situera moins du côté des finances que dans la recherche de personnes susceptibles de siéger au conseil. Les fondations soutiennent en priorité la culture et les loisirs, les services sociaux et enfin l'éducation et la recherche.

La place philanthropique suisse totalise une fortune estimée à 70 milliards de francs. Dans les cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Jura et Vaud, elle affiche 13,4 milliards, un potentiel financier intéressant. Avec 18,9 fondations pour 10'000 habitants, la densité en Suisse romande est supérieure à la moyenne nationale.

Pourtant, cette région a longtemps eu la réputation d'être moins favorable aux fondations. La coopération est au coeur de la dynamisation du secteur ces dernières années, que ce soit entre elles ou avec les autorités cantonales ou communales, relève Georg von Schnurbein, directeur du Centre d'études de la philanthropie en Suisse. Genève a en particulier montré l'exemple. (ats/nxp)