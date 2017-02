Les PME vaudoises vont bien, mais l’avenir est flou

Cette année, cela fera 14 ans que Pascal Kiener a rejoint la direction de la Banque Cantonale Vaudoise, qu’il préside (Chief executive officer ou CEO, comme on dit en anglais) depuis mai 2008. Cet ingénieur mécanicien passé par McKinsey est par conséquent l’un des observateurs les mieux placés pour comprendre l’évolution de l’économie vaudoise, dans un contexte mondial en plein bouleversement. Son regard, précis et calme, permet de dégager deux tendances: la santé de l’économie vaudoise est étonnante, mais tout pourrait très vite changer. Interview.

Deux ans après l’abandon par la Banque nationale suisse (BNS) du taux plancher de l’euro face au franc, de nouvelles tensions à la hausse surgissent autour du franc suisse, et le caractère temporaire des taux négatifs l’est de moins en moins… Quels problèmes cela vous pose-t-il?

Un manque à gagner certain, ainsi que des défis dans la gestion des afflux de liquidités et des conditions de la clientèle. Les deux principes que nous avons définis dès le début restent valables: nous ne répercutons pas les taux négatifs sur les particuliers ou les petites et moyennes sociétés (sauf si nous nous faisons «arbitrer», c’est-à-dire par exemple si une PME transfère plusieurs millions depuis une autre banque pour échapper aux taux négatifs); pour les grandes entreprises et les institutionnels, nous appliquons des solutions individuelles, qui dépendent d’une évaluation qui tient compte de l’historique de la relation client et de sa rentabilité. Nous avons donc eu une politique plutôt généreuse après le 15 janvier 2015, mais celle-ci a dû être durcie au fil du temps envers ces gros clients, parce que les afflux de liquidités ont continué. Cependant, cela ne concerne que moins d’un pour mille de notre clientèle.

Vos gros clients sont-ils compréhensifs?

Ils comprennent la situation et ont apprécié notre politique souple. Mais de là à dire qu’ils sont contents... Dans notre politique de taux négatifs, nous tenons compte du plafond d’exonération qu’accorde la BNS aux banques (20 fois les réserves obligatoires de liquidités, soit 5 à 6 milliards pour la BCV), c’est-à-dire que nous ne reportons les taux négatifs que sur une partie des avoirs. En d’autres termes: nous ne faisons pas de profit sur cette situation. Au contraire, les taux négatifs représentent pour la BCV un manque à gagner de l’ordre de 30 à 40 millions de francs, soit un peu plus de 10% du bénéfice net de ces dernières années. L’impact sur la rentabilité de la banque avoisine donc les 10%.

C’est massif, tout de même…

Oui, mais ce n’est pas existentiel. La BCV est l’établissement cantonal le plus diversifié. Seulement 50% de nos revenus dépendent des taux d’intérêt (hypothèques, crédits, épargne), 30% des commissions (gestion de fortune, négoce), 15% du trading et 3 à 4% d’autres sources. Comparés à une enseigne principalement axée sur la clientèle individuelle et les petites PME, pour qui les opérations d’intérêts représentent 60% à 70% des revenus, nous sommes donc moins sensibles aux taux d’intérêt. Par ailleurs, l’abandon du taux plancher a été favorable à l’activité de négoce. La remontée des volumes d’opérations de la clientèle sur les marchés des devises après le retour de la volatilité sur le franc nous permet de récupérer une partie 5 à 10 millions – du manque à gagner engendré par les taux négatifs. De manière générale, aucune banque en Suisse n’a plongé dans le rouge à cause de ces derniers. Mais le problème ne s’arrête pas au secteur bancaire…

Justement. Dans quel sens l’économie suisse est-elle touchée par la pérennité de ces taux négatifs ?

D’abord, je trouve que la BNS a très bien réagi ces dernières années, et pas seulement depuis 2015. Sa politique a été bénéfique pour l’économie et l’industrie suisses. Par contre, elle a aussi des effets négatifs, pour les caisses de pension, les assurances, l’épargne des particuliers et les dépôts des entreprises. Nous partons toujours du principe que les taux négatifs sont un instrument temporaire, même si cela commence à durer. Je suis convaincu que la BNS les abandonnera à un moment donné et que les taux redeviendront positifs. La grande question est: quand? La BNS est contrainte par la politique expansionniste de la Banque centrale européenne, qui, à voir les incertitudes qui règnent aujourd’hui dans le monde, ne va pas changer de logique demain. Lorsque l’argent est trop longtemps trop bon marché, cela a des effets négatifs. A l’extrême, cela peut créer des bulles spéculatives, dans l’immobilier, les actions ou les obligations, ou, sans aller aussi loin, cela peut conduire à des mauvaises décisions et à des déséquilibres . On le voit aujourd’hui dans l’immobilier de rendement où les prix sont très élevés. Certains projets – pas uniquement immobiliers – ne se réalisent que parce que le coût de financement est de 1% à 1,5%; à 5% ou 6% ils ne se concrétiseraient pas.

Mais n’y a-t-il pas un effet bénéfique à cela? Dans les projets d’infrastructure, par exemple?

Oui, si ces projets sont financés avec un taux bloqué à longue échéance et que l’amortissement est conséquent. Ainsi, la dette aura sensiblement diminué lorsque les taux remonteront.

Revenons au climat économique. Alors que les dernières prévisions des économistes (pour la Suisse et pour l’Arc lémanique) sont plutôt plus optimistes, nombre de voix estiment qu’il se fragilise, que certains secteurs sont en grandes difficultés. Qu’observez-vous?

Le contexte économique global est ambigu. Je partage la lueur d’espoir des prévisions économiques. Pour la première fois depuis 2008, le FMI, qui revoit ses estimations chaque janvier, n’a pas fait de correction à la baisse de ses prévisions de croissance dans les pays avancés l’année suivante, mais à la hausse. Aux Etats-Unis, la croissance, quoique peu élevée, est solide, la Chine a réussi son atterrissage en douceur, et en Europe on attend des taux de croissance un peu meilleurs. En revanche, l’incertitude, c’est-à-dire le risque que cela ne se passe pas comme prévu, par exemple que la conjoncture ralentisse fortement, est plus élevée que jamais. Voyez ce qui se passe aux Etats-Unis… Et quel sera l’impact du Brexit? Pour l’instant, on n’en est au stade des déclarations et des supputations, mais il y aura des conséquences. En Suisse, les incertitudes portent notamment sur la fiscalité des entreprises. Donc, en résumé, je suis plus positif sur la conjoncture qu’il y a un ou deux ans, mais le niveau d’incertitude est nettement plus élevé.

Et ces disparités entre secteurs dont on parle beaucoup par ici?

En observant le portefeuille des clients PME de la BCV, je ne le constate pas vraiment. Certes, il y a des différences – la situation est plus difficile pour la sous-traitance horlogère ou l’industrie du bois, qui a ses coûts en francs et exporte en euros – mais le tissu vaudois est tellement diversifié, il y a une telle quantité de PME avec chacune sa propre situation, que cet impact n’est pas quantifiable de manière claire. Ce qui est clair, en revanche, c’est qu’il y a, dans tous les secteurs, des entreprises qui se portent très bien et d’autres moins.

Mais ces PME ont-elles des capacités suffisantes pour faire aux chocs économiques à répétition?

Depuis 2008, à chaque choc conjoncturel, nous menons une action que nous appelons «proximité responsable». Nous analysons le portefeuille de nos PME clientes et rendons visite à celles qui sont les plus exposées. Début 2015, nous sommes donc allés voir, sur cinq à six mois, celles qui semblaient les plus vulnérables à la chute du cours de l’euro face au franc. Il en est ressorti que les PME vaudoises ont globalement bien réagi, en prenant rapidement des mesures (chômage technique, réduction des coûts, développement de nouveaux produits et de nouveaux marchés, etc.). Il n’y a pas aujourd’hui plus d’entreprises en grande difficulté (qui doivent par exemple renégocier leur ligne de crédit) qu’avant. On reste en dessous de 1%, et cela n’a pas changé depuis 2010. Autre indicateur intéressant: la comparaison de l’évolution des dépôts et des crédits. Depuis la crise financière, les dépôts croissent globalement plus vite que les crédits. Cela montre que les entreprises ont beaucoup de liquidités. On peut aussi y voir une certaine retenue face aux investissements…

C’est donc une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois !

Exactement. A court terme, c’est rassurant, mais à long terme il faut investir.

Vous n’avez pas modifié votre politique de crédit ?

Non. Nous aimerions même pouvoir octroyer plus de prêts. Mais, au vu des liquidités dont disposent les entreprises, la demande stagne et la concurrence est rude. Généralement, les sociétés qui cherchent un financement le trouvent. Bien sûr, il y a des contre-exemples. Mais lorsqu’un dossier a été vu par plusieurs banques, qui analysent toutes le risque de manière un peu différente, et qu’il n’est accepté par aucun établissement, on peut s’interroger sur la viabilité du crédit. Chez nous, même si nous devons souvent définir des conditions pour l’octroi du crédit, les refus catégoriques sont plutôt rares. Globalement, les PME se sont professionnalisées ces vingt dernières années, elles ont par exemple un plan de flux de trésorerie et un plan de développement à trois ans. Je suis toujours impressionné par leur créativité et leur résilience. Et pour celles qui exportent, l’environnement est grosso modo le même depuis trente à quarante ans: un franc qui s’apprécie et la nécessité de développer des produits et services à haute valeur ajoutée.

Cette dépendance à l’exportation est-elle donc une chance ?

Absolument. Etre confronté depuis des années à la concurrence sur les marchés internationaux force à être compétitif et réactif pour survivre. Quant aux PME tournées vers la demande intérieure, elles ont bénéficié de deux décennies extraordinaires pour le canton. A l’exception de 2009, la croissance de l’économie vaudoise a toujours été positive depuis 1997. Croissance démographique, arrivée de sociétés étrangères, quand on se compare, on voit que cela ne va pas si mal!

Et pour la BCV, la révolution numérique, comment y faire face ?

C’est une évolution permanente qu’il faut accompagner, il n’y a pas d’autre choix. La technologie et les clients décident. Ces derniers désirent de plus en plus réaliser leurs transactions depuis leur mobile. La BCV a toujours fait partie des pionniers dans ce domaine, avec notamment le lancement en 1999 de l’un des premiers sites de trading en ligne (e-sider, devenu Trade Direct depuis). Elle est toujours bien positionnée et le développement s’est accéléré début 2016 avec la création d’un département «multicanal et digital», qui compte 20 personnes centrées sur tout ce qui touche au numérique. Nous avons mis en ligne de nouveaux services, par exemple en janvier le renouvellement en ligne d’un prêt hypothécaire. La relation entre la banque et son client va encore évoluer, mais je ne crois pas à la «banque 100% numérique». Prenez un prêt hypothécaire, un bon exemple. L’achat d’une maison est une étape très importante de votre vie. On veut avoir un conseil, quelqu’un en face de soi, avant de prendre une décision. Par contre, le renouvellement de ce même prêt se fera de plus en plus de manière numérique.

Et comment accompagner le mieux possible la part grandissante de la population qui vieillit ?

Cet accompagnement se passe bien. Même chez les seniors, la part des utilisateurs d’Internet s’accroît. Année après année, nous observons une diminution du nombre de transactions en agence. Nous optimisons donc notre réseau en fonction des besoins des clients. Par exemple, à moins de 80 opérations par jour, maintenir une caisse ouverte toute la journée n’est pas viable, mais, au lieu de la fermer, nous l’ouvrons à temps partiel. Nous proposons aussi à nos clients des ateliers pour les aider à prendre en mains nos outils numériques – et cela nous aide aussi, nous apprenons d’eux.

Dans la gestion de fortune, l’équilibre entre sortie de fonds offshore et arrivées de fonds onshore se confirme-t-il ?

Nous avons eu pendant trois ans des sorties de fonds offshore qui résultent de notre volonté d’avoir un portefeuille de clients domiciliés à l’étranger totalement fiscalement conforme et de concentrer la gestion de fortune transfrontalière sur une quinzaine de pays. Avec la pression régulatoire actuelle, avoir des clients dans 150 pays n’est simplement pas possible. Comme on a pu le constater dans les résultats semestriels, il y a encore eu l’an dernier des sorties de fonds offshore compensées par des apports onshore. Certains clients restent difficiles à contacter, mais cette transformation arrive à son terme: à fin 2016, le processus était achevé à 98%. La part du transfrontalier dans la gestion de fortune est passée de 30% à 15% - soit moins de 5% de nos affaires globales. Nous avons donc été nettement moins concernés par cette évolution que des banques privées, par exemple. Encore une vertu de notre diversification!

Revenons au marché hypothécaire… n’y a-t-il pas surabondance d’offre en particulier dans l’immobilier de bureaux, dans notre canton ?

Sans doute un peu, mais c’est sans comparaison avec les années 1990-95. A Genève, c’est un peu plus tendu, mais sur le canton de Vaud, nous ne sommes pas réellement inquiets.

Et sur le marché du logement ? S’est-il assaini ?

Il y a clairement une détente depuis 2 ou 3 ans, c’est une bonne chose. Les prix ont baissé de 3% à 10% suivant les régions et les types d’objets, le taux de logements vacants a doublé depuis 2009, de 0,4% à 0,8%. Je pense que la détente va se poursuivre. Sur les prix, elle est quand même ralentie par les taux hypothécaires qui restent très bas. Cela dit, nous restons face à deux inconnues politiques majeures: la mise en œuvre de l’initiative sur l’immigration de masse et la RIE III. Si l’on fait l’hypothèse que l’Union européenne accepte la solution suisse pour l’immigration et que ce soit «oui» à la RIE III, l’économie lémanique restera prospère et le marché du logement dynamique, avec un taux de vacance de l’ordre de 1%. Dans le cas contraire, je pense que, dans trois à cinq ans, on ne parlera plus du logement, mais de l’emploi et de croissance morose.

RIE III: «L’enjeu, ce sont les emplois et la compétitivité de la Suisse»

La BCV a-t-elle une position sur la RIE III ?

Généralement, la BCV ne prend position sur des objets politiques que s’ils concernent directement le monde bancaire ou, de manière prépondérante, l’économie vaudoise ou suisse. Nous nous prononçons sur la RIE III, parce que c’est un enjeu majeur pour la Suisse et en particulier pour l’Arc lémanique. Nous étions favorables à la RIE III cantonale, nous le sommes aussi pour la RIE III fédérale. Il ne faut pas se tromper d’enjeu. Il n’y aura pas de statu quo, car la Suisse s’est engagée à supprimer les statuts fiscaux spéciaux. A court terme, il y aura des pertes fiscales – RIE III ou pas. Mais, pour moi, ce n’est pas cela l’enjeu, mais les emplois et la compétitivité de la Suisse à cinq ou dix ans. Avec la RIE III, on peut avoir une dynamique économique très positive à terme qui, à n’en pas douter, permettra à l’assiette fiscale de grandir. En revanche, si l’on se contente d’abandonner les statuts spéciaux sans réforme fiscale, les entreprises internationales cesseront très rapidement d’investir en Suisse, puis partiront à un horizon de deux à quatre ans – en tout cas beaucoup d’entre elles. Cela ne se passera pas du jour au lendemain, mais les résultats seront visibles après quelques années. Sur le plan fiscal, la concurrence est mondiale, féroce et continue de s’affûter, notamment aux Etat-Unis suite au changement d’administration. Dès lors, de grandes entreprises suisses, dont les actionnaires sont souvent en partie des fonds et des institutionnels étrangers, pourraient aussi faire le même choix. N’oublions pas enfin que les bénéficiaires des statuts spéciaux paieront davantage d’impôts et que c’est la grande majorité – les PME – qui en paiera moins.

…mais les PME paient-elles vraiment des impôts ?

Pas toutes, mais une partie d’entre elles, oui. Et bien entendu moins que les grandes entreprises. Mais je suis convaincu qu’elles réinvestiront dans l’économie, sous une forme ou sous une autre, une grande partie de ce qu’elles économiseront.

N’y a-t-il pas moyen d’une renégociation, si c’est non le 12 février ?

Je n’ai pas la connaissance d’un plan B. Néanmoins, le cas échéant, il faudra bien trouver une solution. Le risque qu’il ne faut pas négliger, c’est que la discussion pour faire aboutir un nouveau projet dure au moins trois ans, du fait du rythme politique suisse. Or, cela fait déjà plusieurs années que les entreprises font face à cette incertitude et attendent maintenant une solution stable. Je ne suis pas sûr qu’elles auront cette patience supplémentaire et il est probable qu’elles disposent de plans de repli… Les dégâts ne seraient peut-être perceptibles qu’à terme, mais ils seraient bien réels.

