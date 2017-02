Les Suisses dégustent toujours autant de viande

Jeudi, le groupe Bell dévoilait que pour la première fois de son histoire son chiffre d’affaires a dépassé le seuil symbolique des trois milliards de francs. Ses revenus ont même littéralement explosé en 2016 avec une croissance de 20,3% pour terminer précisément à 3,39 milliards. En termes de volume, les ventes ont suivi une même ascension, terminant à 414 260 tonnes, en hausse de 50,5%. Certes, il faut préciser qu’une grande partie de cette croissance est à attribuer aux nombreuses acquisitions orchestrées par la filiale de Coop, dont plusieurs à l’étranger et qu’en Suisse la consommation de viande est restée stable. «Une plus grande consommation de viande de bœuf et de volaille a compensé le recul de la viande de porc et de la charcuterie», détaille Bell.

Le constat est d’ailleurs très similaire chez Micarna. «Nous observons une stabilité, voir une légère augmentation de la consommation de viande», assure leur porte-parole, Deborah Rutz. La filiale de Migros spécialisée dans les produits de boucherie annonce aussi en 2016 des revenus en progression à 1,534 milliard de francs, contre 1,507 milliard un an plus tôt. Tout cela dans une période où le tourisme d’achat est resté très fort. «Ce phénomène poussant les consommateurs à acheter leurs produits à base de viande à l’étranger continue d’augmenter fortement affirme», confirme la porte-parole

D’après les statistiques les plus récentes, établies par Proviande (l’interprofession suisse consacrée à la filière de la viande), la consommation par habitant tourne depuis de nombreuses années autour des 50 à 55 kilos par an, avec des petites variations de 1 ou 2 kilos suivant la période. Certes, ces chiffres sont loin du pic à 70 kilos atteint à la fin des années 1980, mais ils restent bien au-dessus des 30 kilos de viande consommés par habitant au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

Volonté d’être plus diversifié

Même si le goût des Suisses pour les produits carnés ne semble donc pas s’affaiblir avec le temps, certains acteurs de la branche jouent la prudence et préfèrent se préparer à une société moins carnivore. Le groupe Bell notamment s’est diversifié en force ces deux dernières années vers des produits sans viande. En rachetant Eisberg et en devenant actionnaire majoritaire d’Hilcona, ce dernier est aujourd’hui l’un des plus grands fournisseurs de salades, de fruits précoupés et de produits destinés à une clientèle végétarienne en Suisse. «Face la disparition des petits commerces de quartier, de nombreuses boucheries se sont également diversifiées vers des produits sans viande», explique Elias Welti, directeur suppléant en charge de la communication pour l’Union Professionnelle Suisse de la Viande.

La restauration, toute gamme confondue, s’adapte également. Même les enseignes spécialisées dans les hamburgers. Alors que l’offre a explosé ces dernières années, toutes proposent des sandwichs destinés à une clientèle végétarienne. McDonald’s a été particulièrement précurseur, puisqu’il en propose un depuis 1996 déjà. Ces produits sans viande n’en restent pas moins marginaux. «Environ 10% de nos volumes d’affaires concernent nos produits végétariens, une quote-part qui reste plus ou moins constante d’année en année», répond Deborah Murith, porte-parole de McDonald’s Suisse.

Vaste sondage en cours

La montée en puissance des mouvements végétariens, véganes ou encore flexivores (ceux qui se contentent juste de manger un peu moins de viande) ne se reflète donc toujours pas dans les chiffres, ni, à première vue, dans l’assiette. «L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires est en train de terminer un vaste sondage auprès de la population pour connaître leurs habitudes alimentaires. Avec vingt ans de retard sur certains pays voisins, nous devrions savoir enfin ce que les gens mettent réellement dans leur assiette», espère Barbara Pfenniger, responsable alimentation de la Fédération romande des consommateurs. (24 heures)