Les banquiers expats de la City ont le mal de l'Europe

Un peu plus d’un an après le référendum sur la sortie de l’Union européenne, le brouillard provoqué par la décision choc des Britanniques commence à se dissiper. Les discussions avec les Européens sur le Brexit ont repris lundi et la première ministre Theresa May présidera jeudi la première réunion d’un business council sur le Brexit, réunissant autour d’elle des milieux d’affaires souvent très critiques. Les grands patrons réclament un accord de transition exhaustif pour l’après-2019, date du départ britannique, afin de faciliter leurs décisions d’investissement.

A la City comme à Canary Wharf, les deux quartiers financiers de la capitale britannique, les interrogations cèdent la place à l’inquiétude parmi les banquiers expatriés. «Cela ne me fait pas plaisir de le dire mais, quoi qu’il arrive au cours des prochains mois, le mal est fait», regrette Marco Mazzucchelli, associé gérant de la banque Julius Bär. «Londres a toujours été un lieu d’ouverture aux affaires, où l’on était bienvenu, où dans le contexte de l’Union européenne une législation et un écosystème solides nous permettaient d’être sereins. Aujourd’hui, le doute s’est insinué: tout va encore bien pour l’instant mais qu’en sera-t-il à l’avenir?»

Bouger ou être attaqué

Même si Marco Mazzucchelli, aujourd’hui basé à Zurich, n’est plus que de passage à Londres, son avis compte dans une capitale dont il reste l’un des banquiers les plus réputés. Après avoir dirigé le trading des obligations européennes pour Morgan Stanley, l’activité européenne de banque d’investissement de Credit Suisse, il avait été nommé vice-directeur exécutif des opérations bancaires et de marché de la Royal Bank of Scotland.

Encore imprégné par ces deux décennies au Royaume-Uni, c’est avec un réel regret qu’il explique que «les banques ne peuvent pas rester inactives. Elles ont une responsabilité fiduciaire vis-à-vis de leurs clients et actionnaires.» Si elles attendent le dernier moment et qu’aucun accord positif n’est obtenu à l’issue des négociations sur le Brexit, «elles seront responsables légalement de n’avoir pas protégé leurs intérêts».

De fait, depuis le référendum du 23 juin 2016, de nombreuses entités financières – dont la Lloyds, HSBC, RBS, JP Morgan et UBS – ont annoncé la réduction de la voilure de leurs bureaux londoniens. «Pour de nombreuses banques, le Brexit est la parfaite excuse pour restructurer, la plupart d’entre elles étant en sureffectif», reconnaît cependant Marco Mazzucchelli. Pour savoir réellement qu’elle sera l’importance du mouvement hors de Londres, «il ne faut pas regarder les postes mais les actifs déplacés: les employés ont tendance à suivre les actifs. D’où l’importance de l’annonce faite au début du mois par la Deutsche Bank.»

Londres sans «passeport»

Le groupe bancaire allemand a dit préparer le rapatriement d’une partie importante de ses activités de trading ainsi que le suivi de ses clients institutionnels. Ses motivations sont claires: en plus d’être la ville de son siège social, Francfort accueille la Banque centrale européenne et BaFin, le régulateur allemand, l’un des rares hors de Londres à pouvoir superviser le marché des dérivés.

De nombreux autres acteurs pourraient suivre si le Royaume-Uni perd son accès au «passeport européen» leur ouvrant les portes du marché unique –

une forte probabilité. Le précédent helvétique en la matière est éclairant. «Nous avons plusieurs années d’avance sur les Britanniques et nous savons à quel point ne pas disposer du passeport européen est préjudiciable», explique un cadre londonien d’une banque suisse, non autorisé à parler à visage découvert de son activité.

Des miettes pour Dublin

D’autres villes profiteront de la perte d’attractivité londonienne. «Pour des raisons historiques et réglementaires, Dublin semble le mieux placé pour récupérer des acteurs de la gestion d’actifs, Luxembourg ceux de la gestion de fortune, et enfin Amsterdam pour l’assurance», jauge le responsable de Julius Bär. «Quant à Paris, elle possède le profil idéal pour tout le monde mais ne possède pas de spécificité sur un secteur particulier… sauf si l’union des marchés de capitaux voit le jour. Dans ce cas, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), qui y est installée, prendra une importance réelle», esquisse le banquier. En revanche, ce dernier écarte des destinations comme Madrid, Varsovie et Milan. «Le rating (ndlr: évaluation des finances publiques) est important et personne ne prendra le risque de déplacer des activités majeures dans ces pays», écarte-t-il.

Avant de quitter au début de l’été son poste de responsable de la stratégie de la City of London, Mark Boleat, très pessimiste, nous faisait part de sa crainte «que certaines firmes concluent qu’il ne vaut plus la peine de poursuivre leur activité britannique – en raison du coût élevé de Londres». Des institutions qui n’auront «aucun état d’âme», prévenait-il. Non que ce dernier estime qu’il existe, en Europe, une ville capable de se poser en alternative au centre financier londonien. «Nous nous dirigeons vers une fragmentation du secteur financier européen», estime Mark Boleat. En écho, un autre banquier suisse exigeant également le sceau de l’anonymat évoque «un saupoudrage». C’est-à-dire «un ou deux employés à Paris, d’autres à Madrid, en fonction des besoins de forces commerciales dans l’Union».

Retour à 1993

Aux yeux de Marco Mazzucchelli, «Londres ne s’effondrera certes pas mais nous reviendrons à la situation d’il y a vingt-cinq ans, avant l’entrée en vigueur du passeport européen en 1993». La City était déjà le centre financier européen «mais toutes les banques disposaient de centres nationaux importants», rappelle-t-il. Estimant que Londres gère 80% de l’activité financière européenne – contre 20% pour les pays voisins – le banquier voit cette prédominance s’effriter. Mais pas au bénéfice du continent. «Londres se retrouvera avec 50% de l’activité, ses voisins de l’UE avec 30% mais… 20% quitteront l’Union européenne et les grands gagnants du Brexit seront les Etats-Unis et l’Asie.»

Bon, mais la Suisse? Sa place financière ne pourrait-elle tirer son épingle de ce marasme? Réponse, en chœur, des banquiers rencontrés: probablement pas. Le coût des affaires, la réglementation très lourde et, encore une fois, l’absence d’accès au marché de l’UE jouent en sa défaveur. «Avoir un nouvel allié – le Royaume-Uni – qui converge vers un statut proche du nôtre, n’est selon moi qu’un très faible lot de consolation», soupire le responsable de Julius Bär rencontré.

