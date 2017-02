Les clients pourront composer leur propre offre

Swisscom simplifie ses plans tarifaires. L'abonnement inOne regroupera dès le mois d'avril tous les services fixes et mobile dans un paquet unique. Les clients de l'opérateur pourront ainsi composer leur offre personnelle.

«Swisscom est le premier opérateur suisse à proposer une offre convergente avec le réseau fixe et le mobile pour l'ensemble du foyer», relève mercredi le géant bleu. L'abonnement combinera internet, télévision, téléphone et mobile pour un maximum de cinq personnes, avec la possibilité d'adapter les différentes composantes en fonction de sa situation personnelle, voire de les supprimer.

Un client qui souhaite par exemple disposer d'un raccordement téléphonique à son domicile seulement pour être joignable peut désormais le réserver sans avoir besoin d'un forfait. Un abonnement internet avec un débit maximal et une offre de télévision réduite est également possible.

Vitesse augmentée

Avec le lancement d'inOne, Swisscom multipliera parallèlement par deux la vitesse maximale pour la plupart des abonnements de communication mobile, tout en ajoutant de l'itinérance. Sont désormais inclus un volume de navigation de 100 Mo par an - y compris en dehors de l'Europe - et les SMS.

Les ménages profiteront également de la nouvelle offre. Les clients qui associent l'internet fixe et le mobile économiseront chaque mois 20 francs sur les deux premiers mobiles et 40 francs à partir du troisième abonnement.

En outre, Swisscom va baisser les prix, toutes combinaisons de services confondus et consolider l'avantage lié à l'association entre réseau fixe et mobile. A partir de 120 francs par mois, les clients pourront par exemple profiter d'internet, de la télévision et d'un forfait de communication mobile.

Vivo et Infinity remplacés

Le nouvel abonnement remplacera les produits Vivo et Infinity. Les clients actuels auront toutefois le choix et pourront poursuivre avec l'ancienne formule ou basculer sur inOne dès avril prochain, relève Swisscom.

L'expert en télécommunications Ralf Beyeler, du portail de comparaison Verivox, juge très positivement le nouveau système de modules. «Les besoins des utilisateurs sont en effet différents», souligne-t-il à l'ats. Les clients pourront désormais construire leur propre abonnement selon leurs nécessités, «ce qui était jusqu'ici une faiblesse dans le portefeuille de Swisscom». (ats/nxp)