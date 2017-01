Les détaillants dégraissent sur l’arc lémanique

Les ventes des détaillants helvétiques ont diminué en 2015, sous le coup notamment de l’abandon du cours plancher de l’euro par rapport au franc par la Banque nationale suisse (BNS). L’érosion de leurs recettes s’est encore renforcée l’an dernier, selon l’étude publiée mercredi par Credit Suisse. Cette tendance s’ajoute à celle d’un fort essor des ventes en ligne. Dans ce contexte, les distributeurs dégraissent en force sur l’arc lémanique.

De 2011 à 2013, les effectifs ont diminué de 1,8% dans les magasins traditionnels, dits stationnaires, à Genève. A Lausanne, au cours de la même période et dans le même secteur d’activité, 2,9% des postes ont été supprimés. Une accélération a en plus été observée à Genève en 2014: moins 2,9%. Les employés de la vente s’avèrent en fait particulièrement exposés sur l’arc lémanique, puisque seulement 0,7% des jobs ont disparu chez les distributeurs de l’ensemble du pays en 2014.

Cette évolution, peu réjouissante a priori, ne saurait surprendre. Les chiffres d’affaires réels des détaillants suisses ont baissé de 0,6% l’an dernier par rapport à 2015. Un an plus tôt, le recul se limitait encore à 0,1%. Comme d’habitude, le commerce de produits alimentaires résiste mieux. Dans ce secteur, les ventes ont ainsi échappé à la baisse, tout en frôlant la stagnation: plus 0,2%. Les enseignes spécialisées dans la vente de vêtements et de chaussures ont en revanche subi un exercice douloureux.

Dans le domaine non alimentaire, les chiffres d’affaires ont ainsi chuté de 7% en 2016 par rapport à 2015. Un an plus tôt, la baisse des recettes dans ce secteur dépassait encore tout juste les 4%. Oliver Adler, responsable de la Recherche chez Credit Suisse, observe en outre que le sous-segment des soins personnels et de la santé a enduré un net retrait de ses ventes l’an dernier par rapport à 2015: «Cela indique que le tourisme d’achat continue de peser sur les ventes de produits voués aux soins personnels et à la santé.»

Tous domaines de consommation confondus, le tourisme d’achat demeure stable, à quelque 10% de l’ensemble des achats effectués chaque année par les habitants de la Suisse. Les emplettes en ligne s’accroissent en outre à une cadence de plus en plus vive. Les spécialistes de Credit Suisse prévoient que plus de 10% du chiffre d'affaires des détaillants helvétiques se fera en ligne d'ici cinq ans. Dans ce contexte, les pressions s'accentuent sur le personnel des magasins traditionnels. Notamment dans les villes, selon le service de la Recherche de Credit Suisse. (24 heures)