Les entreprises suisses font de plus en plus faillite

Sur le seul mois de novembre, 482 sociétés ont fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, soit une hausse de 12%.

Le nombre de faillites durant la période janvier-novembre est en hausse dans 16 cantons et dans toutes les grandes régions, à l'exception de la Suisse centrale, a indiqué vendredi la société de recouvrement et de renseignements économiques Bisnode.

La Suisse orientale ( 11%) ainsi que la Suisse du Sud-Ouest (GE, VD et VS) et le Tessin (les deux 10%) ont été particulièrement touchés.

Parallèlement, le nombre de nouvelles sociétés inscrites au registre du commerce a progressé de 2% pour s'établir à 37'215. Le Tessin a nettement reculé, alors que les créations d'entreprises ont stagné en Suisse centrale et ont légèrement augmenté dans les autres régions. Pour le seul mois de novembre, les créations d'entreprises ont crû de 4% à 3465. (ats/nxp)