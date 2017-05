Les matières premières à nouveau sous pression

Pis même, les investisseurs sont graduellement gagnés par la peur d’une reprise de la tendance baissière subie entre 2014 et 2015. Pour le moment, les indices globaux de la classe d’actifs ne sont en recul que de quelques points de pourcentage. Mais le secteur de l’énergie est au centre des préoccupations, avec une baisse qui dépasse déjà les 15% depuis le début de l’année et un baril de brut qui cote à nouveau en dessous des 50 dollars, seuil qui avait été dépassé depuis le mois de novembre 2016. Ces dernières semaines, les autres secteurs s’y sont mis également, avec un recul des métaux, qu’ils soient précieux ou industriels.

Pourtant, le contexte ne semble pas si défavorable a priori, et c’est peut-être ça justement la mauvaise nouvelle. Tout d’abord, du côté conjoncturel, on assiste pour la première fois depuis longtemps à une croissance simultanée dans l’ensemble des zones géographiques, ce qui devrait soutenir la demande de matières premières. Ceci poussera les banques centrales à resserrer leur politique monétaire, mais historiquement ceci n’a pas forcément porté préjudice à la classe d’actifs. De plus, les investisseurs sont enclins à prendre des risques, comme le démontre la poussée des bourses mondiales. Dans cet environnement, la performance négative des matières premières est donc inquiétante.

La clé réside certainement dans le côté offre de l’équation. Le marché du pétrole est à ce titre symptomatique. Etant donné des producteurs prêts à revenir à la moindre hausse des prix, l’évolution positive de la demande n’a en effet que peu d’impact sur les prix. Sans rééquilibrage de la production, toute nouvelle positive de la conjoncture pourrait rester vaine. (24 heures)