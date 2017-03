Les projets dans les médias se multiplient en Suisse romande

Le printemps approche. Mais les bourgeons ne poussent pas uniquement sur les arbres. Ces dernières semaines, des initiatives de création de nouveaux médias sont apparues en Suisse romande. Après la disparition de L’Hebdo et les mesures de restructuration qui ont touché Le Temps, mais aussi 24 heures et la Tribune de Genève l’automne dernier, de nombreuses réunions et échanges sont intervenus entre personnalités romandes d’horizons divers.

Ces projets germent dans des segments très divers. Certains d’entre eux restent encore flous, d’autres se cristallisent déjà. Une trentaine de rédacteurs – dont le fondateur de L’Hebdo, Jacques Pilet, et le journaliste Gian Pozzy – se sont rencontrés à Paudex pour jeter les bases d’un projet de média. «Il s’agissait surtout de fédérer des énergies et des envies», résume Jacques Pilet, qui évoque le plaisir de constater un «sursaut» au sein des acteurs des médias.

La question financière sera incontournable

Le cinéaste Frédéric Gonseth a filmé la séance, dans le cadre d’un documentaire qui sera diffusé cet automne. «C’est minuit moins cinq pour réagir», estime-t-il, en considérant que les médias pourraient s’inspirer du cinéma pour récolter des fonds. Depuis 2011, la Fondation romande pour le cinéma finance de nombreux projets. En 2015, cet organisme a notamment pu soutenir des projets grâce à un apport de plus de 10 millions de francs, dont sept versés par les cantons romands et les Villes de Genève et Lausanne. L’écrivain et ancien promoteur immobilier Metin Arditi a aussi participé à cette réunion. Mais, s’empresse-t-il de préciser, «je ne veux pas me lancer dans une aventure capitalistique».

Avec ce projet comme avec les autres, la question financière sera, un jour, incontournable. L’argent? A première vue, il ne devrait pas manquer s’agissant de l’ambition de CNN de créer avant la fin de l’année une chaîne anglophone, avec une rédaction principale à Zurich et une autre à Genève. Ce média, contrôlé in fine par le géant américain des télécoms AT&T, compte recruter une trentaine de personnes. Sa société locale est représentée par l’avocat lausannois Christophe Wilhelm. La gestion de la chaîne a été confiée à la société vaudoise MediaGo, dirigée par l’ancien directeur de La Télé Christophe Rasch et présidée par l’homme d’affaires Yves-Claude Aubert. Les dirigeants de cette future chaîne n’ont rien dit sur l’investissement lié à cette opération.

Un projet pour la génération Y

Autre projet, autre univers: la société vaudoise Blue Oceans Entertainment lance Kapaw, un média qui se concentrera sur une production en format vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Dirigé par Geoffrey Moret, Kapaw veut s’adresser à la génération Y, les jeunes nés avec Internet et les jeux vidéo. L’ingénieure Beth Krasna, 64 ans, qui siège au sein de nombreux groupes ou organismes (The Graduate Institute, conseil des EPF, Coop, Raymond Weil, etc.), a rejoint ce bateau. «C’est à titre privé que j’ai pris une participation dans cette société. Je m’intéresse au développement des médias dans le secteur digital depuis plusieurs années», résume-t-elle.

Le Vaudois Sébastien Lamunière a aussi investi dans Kapaw, par l’intermédiaire d’Edipresse Group. Agé de 35 ans, c’est l’un des deux fils de Pierre Lamunière, ancien propriétaire du groupe de médias racheté par Tamedia – qui édite ce journal - en 2012.

Parallèlement à ce «printemps» des nouveaux médias, d’autres cercles réfléchissent à la question de leur financement. A quand la création d’une Fondation romande pour les médias? (24 heures)