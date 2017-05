Les régimes sont peine perdue... c'est la neuroscience qui le dit !

Mois de mai, compte à rebours avant la plage ensoleillée, coquillages et crustacés… Pendant les 2 mois qui viennent, les magazines féminins vont vendre du miracle. Quelques francs contre la promesse de retrouver le Bikini Body parfait, perdu vers mes 13 ans, illustré en couverture. Chaque printemps, on s’applique à me faire dépenser en argent ce que je ne dépenserai pas en calories, avec des femmes zéro-défauts et des titres aguicheurs : « mince en 3,5 jours », « ventre plat minute», « le régime Dukon, c’est canon», bref, des solutions miracles à tous les fantasmes de corps sculpté.

En écrivant cela, je ferme d'autant plus facilement les yeux sur un croissant frais avec mon café que la neuroscience prévient : méfions-nous des régimes ! C’est moins vendeur que les salades des rédactrices santé-beauté, mais c’est prouvé. Notre poids dit «de forme» peut varier dans un intervalle de 4 à 6 kilos. Guère plus. Certes, l’hygiène de vie aide à rester en bas de cet intervalle, mais que l’on soit en chair ou en os, la fonction «thermostat» du cerveau fera TOUT pour maintenir ce poids. C’est injuste ? Oui. La faute aux centaines de milliers d’années passées à gérer la famine. Le Neandertal n’a connu ni Mac-Drive, ni fraises Tagada.

«Cinq ans après un régime, la plupart des gens ont retrouvé leur poids initial - et 40% en ont pris davantage»

Les études de l’université de Columbia montrent qu’un individu qui perd 10% de son poids brûle 250 à 400 calories de moins. Pour maintenir la perte, il faut manger cela de moins jusqu’à la fin de ses jours.

Cinq ans après un régime, la plupart des gens ont retrouvé leur poids initial. Et 40% en ont pris davantage. En clair, c’est contre-productif. Alors savourez-moi ce dessert et qu’on en parle plus ! Et avant de commencer une super detox, on tourne sept fois sa langue dans sa bouche en pensant neurologie. On goûte le bon sens. Pour rappel, une cuisse musclée brûle tout de même plus de calories qu’une cuisse de saindoux, alors on se régale mais on pédale ! Souriez, c’est l’été. (TDG)