Les retraites ne seront pas épargnées

Les retraites ne devraient pas être épargnées par les taux d'intérêt négatifs. Par 109 voix contre 82, le National a rejeté lundi une motion du PDC demandant que la Banque nationale (BNS) ne les applique pas sur les avoirs de l'AVS et des 2e et 3e piliers.

Quelque 800 milliards de francs d'avoirs vieillesse sont placés et gérés par les caisses de pension dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Ces caisses détiennent en moyenne 7% de leur fortune en cash. L'application d'un taux d'intérêt négatif les pousse - ainsi que les autres gérants d'actifs de prévoyance - à se tourner vers des placements à risques.

Les assurés ne sont pas responsables

La pression ne cesse de croître, a plaidé en vain le président du PDC Gerhard Pfister. Or il est important que la valeur nominale de l'épargne liée aux retraites soit maintenue. D'autant plus que les assurés sont obligés d'y souscrire et qu'ils ne sont pas responsables des causes qui ont mené aux taux d'intérêt négatifs.

La politique actuelle de la BNS vise à faire baisser la pression sur l'appréciation du franc, a rappelé le ministre des finances Ueli Maurer. Mais les taux bas sont aussi liés aux perspectives moroses concernant le renchérissement et la croissance ainsi qu'à la politique monétaire expansive menée par les banques centrales.

Mieux vaudrait s'en prendre à ces symptômes, selon le conseiller fédéral. La mesure proposée par le PDC ne le permettrait pas. Pire, elle risque de mettre l'indépendance de la BNS en cause. Le conseiller fédéral a toutefois reconnu qu'il fallait rester vigilant face à l'impact des taux d'intérêt négatifs sur la prévoyance vieillesse. (ats/nxp)