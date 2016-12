Les taux d’intérêt négatifs risquent de s’alourdir

Libre circulation des personnes en sursis

«Il est impératif de maintenir l’accord de libre circulation des personnes avec l’Union européenne, notre partenaire d’exportation et d’importation le plus important. Et cela malgré l’approbation de l’initiative populaire «Contre l’immigration de masse» le 9 février 2014», indiquait en août dernier Swissmem, l’Association suisse de l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux. Position que partagent de nombreuses branches de l’économie helvétique.



Aymo Brunetti, directeur de la politique économique au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) jusqu’en janvier 2012, leur inflige cependant un douloureux pronostic: «La libre circulation des personnes, telle qu’elle est définie actuellement dans le droit de l’Union européenne, ne survivra pas au-delà des cinq ou dix prochaines années.»



Dans ce contexte, l’ex-haut fonctionnaire fédéral se permet un conseil: «La Suisse devrait attendre et suivre ensuite l’exemple d’Etats membres de l’Union européenne, lorsque ceux-ci auront abandonné les principes de la libre circulation des personnes.»



Rappelons que l’initiative populaire de l’Union démocratique du centre «Contre l’immigration de masse» remet en cause l’accord bilatéral sur la libre circulation des personnes avec l’Union européenne. Son succès dans les urnes a donc suscité de vives tensions entre Berne et Bruxelles.



Les Chambres fédérales semblaient avoir trouvé un début de solution avec la loi d’application adoptée le 16 décembre. Un politologue tessinois, proche du Parti socialiste de ce canton, vient cependant de manifester l’intention de lancer un référendum contre cette loi. Un tel dessein dépend désormais de la récolte de 50 000 signatures de citoyens d’ici au 7 avril. P.RK