Les taux immobiliers touchent un nouveau fond

La question est sur la bouche de tous ceux espérant encore devenir propriétaires, en profitant de conditions d’emprunts inégalées: est-ce la fin de l’ère des taux bradés? Toujours pas, répond en substance Comparis.ch.

Au contraire, les «taux de référence des hypothèques fixes ont légèrement reculé au dernier trimestre», relève même son dernier Baromètre des Hypothèques. Qui rappelle que les taux des emprunts courts – moins de trois ans – sont même passés sous les 1%, une première.

L’attrait du 1,2% sur dix ans

«En négociant bien et en étant un client rentable aux yeux de la banque, on peut aujourd’hui conclure une hypothèque à taux fixe sur dix ans à environ 1,2%», note Marc Parmentier, expert du secteur bancaire chez Comparis. Qu’en pensent les professionnels? «Nous n’arriverions plus à atteindre ces conditions; sur les deux à trois dernières semaines, les taux sont remontés d’environ 0,2%», réagit Bertrand Barbezat, président de la Fédération vaudoise des banques Raiffeisen.

Simple sursaut, ce mouvement mesuré par Comparis n’indiquerait pas la fin de taux collés au plancher. «Il faut prendre un peu de hauteur. Depuis le début de 2015, les taux d’emprunts restent historiquement bas; que leur niveau soit de 1,80% ou de 1,45% ne change pas fondamentalement la donne», poursuit le banquier.

Déconnectés de la réalité?

Autre conclusion donnée par le site Internet revendiquant la plus vaste offre d’annonces immobilières: au trimestre dernier, les Suisses se sont montrés un peu moins attirés par des prêts à long terme. Même si «ces emprunts de longue durée restent très populaires», les nouveaux emprunteurs «semblent se tenir à la perspective de taux éternellement bas», reconnaît l’expert de Comparis.

Chez Raiffeisen, Bertrand Barbezat observe aussi une certaine déconnexion de la réalité historique, rappelant qu’au cours du siècle écoulé, les taux d’emprunts ont, en moyenne, tourné autour de 5%. Or, «tous ceux qui sont devenus propriétaires après le début des années 2000 n’ont jamais connu de telles conditions», rappelle le banquier de Raiffeisen.

Résultat, certains candidats à l’achat immobilier estiment que «le prix de la sécurité en matière de taux – par exemple en empruntant sur dix ans – n’est plus une nécessité», note Comparis. Selon son enquête, «les clients misent de plus en plus sur des hypothèques d’une durée de cinq ans à un taux attractif – dans l’espoir de pouvoir conclure une autre hypothèque à taux intéressant en 2022». Un pari qui pourrait s’avérer risqué, alors que les interrogations entourent le calendrier d’une possible remontée des taux en Europe. Au sein des banques, l’attitude reste avant tout «de conseiller d’emprunter à plus long terme – par exemple quinze ans – et de profiter d’amortir, ce qui est de toute façon la règle à suivre quand les taux sont bas», pointe le responsable vaudois de Raiffeisen.

Pour l’instant, les experts contactés ne dessinent toujours pas de remontée des taux d’emprunts en Suisse. «Cette ère exceptionnelle ne connaîtra plus de nouvel élan, mais elle pourrait se poursuivre pendant encore les 12 à 18 prochains mois», esquisse Valérie Lemaigre, économiste en cheffe de la BCGE.

(24 heures)