Lindt & Sprüngli boucle un bon premier semestre

Canton de Zurich Un épais nuage de fumée s'est élevé mardi au-dessus de la fabrique de chocolat. Le sinistre a été rapidement maîtrisé. Plus...

Suisse Le géant informatique apparaît dans le peloton de tête des critères les plus importants pour le choix d'un emploi, selon une enquête. Il devance Swatch et Lindt&Sprüngli. Plus...