Lindt & Sprüngli lance le chocolat sans sucre

Le nouveau directeur Dieter Weisskopf, en poste depuis octobre 2016, n'a pas la tâche aisée pour poursuivre la courbe de croissance de son prédécesseur Ernst Tanner. Aux Etats-Unis, non seulement la réorientation de la succursale Russel Rover est plus lente que prévu, mais Lindt & Sprüngli est aussi confronté à une évolution du marché.

La sensibilisation croissante à une alimentation plus saine incite les magasins de type «Drug Store» à proposer de plus en plus des barres protéinées en lieu et place du chocolat. Pour s'adapter à cette tendance, Russel Rover va lancer une nouvelle ligne de produits sans sucre, ce dernier étant remplacé par la stevia.

Lancement imminent

Cette ligne sera lancée dans la seconde moitié de l'année, a indiqué Dieter Weisskopf, interrogé mardi par l'ats en marge de la publication des résultats semestriels de Lindt & Sprüngli. Il s'agira du premier chocolat sans sucre, édulcoré naturellement. Son introduction sur d'autres marchés n'est pas prévue, précise le directeur.

Outre la tendance à une alimentation plus saine, le fabricant zurichois doit aussi composer avec des marchés largement saturés. Selon M. Weisskopf, la consommation de chocolat par habitant en Europe occidentale et aux Etats-Unis a atteint des niveaux qu'il est difficile de continuer à accroître fortement. Et s'agissant de la valeur, le potentiel de croissance se situe entre 0 et 1%.

«Les consommateurs sont dans une situation où ils se disent: 'de préférence moins manger, mais en revanche de la qualité'», a expliqué M. Weisskopf. Lindt & Sprüngli, avec ses chocolats haut de gamme, profite de cette tendance. (ats/nxp)