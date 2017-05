«Macron constitue le meilleur choix pour les exportateurs suisses»

Les élections présidentielles françaises paraissent pour le moment plus favorables aux entreprises exportatrices suisses qu’aux travailleurs frontaliers. Ce scrutin tend en effet à favoriser une élévation du cours de l’euro par rapport au franc. Le profil de favori d’un europhile convaincu comme Emmanuel Macron participe évidemment à cette tendance. «Une victoire de ce candidat a toujours constitué notre scénario de base. Il concourt évidemment à notre prévision d’un euro à la hausse», indique le chef stratégiste en devises d’UBS, Thomas Flury. Entretien.

Comment a évolué votre prévision sur le cours de l’euro par rapport au franc depuis que les citoyens français ont choisi le duel Le Pen-Macron pour le deuxième tour des présidentielles?

Nous avions déjà relevé notre prévision à trois mois de 1,08 franc à 1,10 et celle à six mois de 1,12 franc à 1,14 franc, lorsque le cours de l’euro a atteint la barre de 1,08 franc avec ces élections. Nous avons en revanche maintenu notre estimation à un an à 1,16 franc (ndlr: le cours de l’euro est actuellement proche de 1,084 franc).

Un succès d’Emmanuel Macron ne favoriserait-il pas, au moins à moyen terne, un euro plus fort?

Nous nous attendons à une hausse significative de l’euro par rapport au franc et au dollar cette année. Cette prévision repose sur plusieurs facteurs. Le plus important relève d’une solide amélioration de la croissance dans la zone euro au cours des derniers trimestres. Une victoire d’Emmanuel Macron a en outre toujours constitué notre scénario de base. Il concourt évidemment à notre prévision d’un euro à la hausse.

Une victoire d’Emmanuel Macron n’apparaîtrait-elle pas comme un merveilleux cadeau pour les entreprises exportatrices suisses, dès lors pour l’économie de tout le pays en dépit de produits importés plus chers?

Une comparaison entre les programmes électoraux de Marine Le Pen et Emmanuel Macron démontre clairement qu’Emmanuel Macron s’avère être le meilleur choix pour les exportateurs suisses. Ce candidat s’engage en faveur d’un marché unique dynamique en Europe. Il n’a aucune intention d’isoler son pays et de faire obstacle aux importations. Marine Le Pen se positionne en revanche pour la protection de l’industrie française en fermant les frontières. Ce serait évidemment défavorable à l’industrie helvétique. A cela s’ajouterait un euro plus faible, au cas où la candidate du Front national emménageait au Palais de l’Elysée. (24 heures)