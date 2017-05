Mario Draghi, en visite express à Lausanne

L’Université de Lausanne accueille jeudi soir une personnalité de poids: Mario Draghi. Le tout-puissant patron de la Banque centrale européenne (BCE) vient y recevoir une récompense décernée par la discrète Fondation «Jean Monnet pour l’Europe». Peu connue du grand public, cette institution a été créée en 1978 sur la volonté même de Jean Monnet. Reconnu comme l’un des pères fondateurs de l’Union européenne, le Français a choisi la Suisse pour y conserver ses archives et y créer un lieu de mémoire, de recherche et de réflexion sur l’Europe. Le point avec son directeur actuel, Gilles Grin, arrivé aux manettes en 2012. Pourriez-vous revenir brièvement sur les activités de votre fondation?

A l’aide de colloques scientifiques et de conférences internationales, notre rôle est de contribuer au débat sur l’Europe et les grands enjeux auxquels elle fait face. La Fondation s’implique également dans la recherche étant donné les nombreux fonds d’archives privées qu’elle a reçus depuis le dépôt de celles de Jean Monnet en 1978.

Une Fondation pour l’Europe dans un pays qui se refuse toujours à intégrer les rangs de l’Union européenne… N’est-ce pas paradoxal?

Il est évident qu’au moment de créer cette fondation, en 1978, le contexte était différent. En pleine guerre froide, la Suisse était un pays neutre au cœur d’une Europe divisée. Il était alors difficile de prédire que quarante ans plus tard notre pays ne serait toujours pas membre de l’Union européenne même si elle y est liée par un important réseau d’accords bilatéraux.

Avez-vous songé du coup à quitter la Suisse pour l’un des membres de l’Europe Unie?

Non, car notre fondation, de pure utilité publique (90% de son budget de 1,4 million est financé par des subventions publiques, ndlr), se veut non partisane et non militante.

De quelle manière choisissez-vous les personnalités pour cette médaille d’Or qui sera remise jeudi soir à Mario Draghi?

Les critères sont multiples et variés. Le plus important est que la personne en question soit un praticien de haut niveau des questions européennes et qu'elle se soit illustrée par une contribution marquante à la construction européenne.

Faire venir une telle personnalité ne doit pas être simple?

Effectivement. Mais l’aura qui existe autour de Jean Monnet nous aide à maintenir de très bons contacts avec les institutions européennes les plus importantes. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer le travail et les préparatifs qu’une telle venue engendre.

Dans une période où la politique de la BCE ne cesse d’affaiblir l’euro, était-ce vraiment judicieux d’inviter celui qui contribue à mettre le franc sous pression et qui complexifie de jour en jour la tâche de notre propre Banque nationale?

Notre choix ne s’est pas basé sur la problématique monétaire que vous mentionnez, même si cette dernière est en effet très sérieuse. (24 heures)