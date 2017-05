Migros rachète les vingt-deux fitness Silhouette

Le géant Migros renforce de manière importante son pôle de fitness en Suisse romande. Sa filiale dédiée à ces activités sportives, la société zurichoise Activ Fitness AG, reprend Silhouette Wellness SA, qui compte vingt-deux clubs de fitness Silhouette.

«Ces vingt-deux centres de fitness continueront à être exploités sous le même nom et avec le même concept», indique l’entreprise zurichoise. Avec désormais soixante-trois clubs répartis au sein des trois régions linguistiques du pays, regroupant environ 100 000 membres, la société affiliée à Migros Zurich depuis dix ans s’enorgueillit de devenir «le leader du fitness sur le marché suisse». Silhouette Wellness SA exploite douze clubs à Genève, cinq dans le canton de Vaud et cinq à Zurich. Ce groupe emploie 550 salariés, dont environ 150 collaborateurs à plein-temps ou à 80%. Seront-ils repris? Oui, dans l’immédiat, y compris le CEO actuel, Sébastien Duvanel. Et les salaires resteront inchangés. Mais Hans Peter Meier, CEO d’Activ Fitness AG, tempère: «Nous ne donnons pas de garantie d’emploi à long terme. Les employés seront jugés sur leurs performances.» Ce Schaffhousois de 56 ans ajoute que le prix de la transaction reste «secret» et il n’entend pas donner d’indications sur les investissements prévus. Ni d’ailleurs sur le chiffre d’affaires, les bénéfices ou les pertes de Silhouette comme d’Activ Fitness. Il indique juste qu’un investissement «de 1,5 à 2 millions de francs est nécessaire pour créer un club d’une surface de 1000 à 1500 m2.

Le vendeur est encore plus muet. «Nous ne ferons aucun commentaire», lâche Marc Brugger, président de Silhouette Wellness SA. Cet Allemand préside aussi la société genevoise qui contrôlait le groupe Silhouette, Financière Brendale SA, dans laquelle Sébastien Duvanel siège comme administrateur.

Jusqu’ici, Activ Fitness était représenté avec 17 clubs en Suisse romande, marché pénétré en 2012. Pour mémoire, Migros exploitait il y a une dizaine d’années deux fitness sur Genève, près de Cornavin et à Thônex. «Le fitness était et reste important dans la stratégie globale de Migros, mais pas pour certaines coopératives, comme Genève par exemple», précise Alexandra Egli, porte-parole d’Activ Fitness. Deux bassins présents dans ces clubs avaient ensuite été supprimés. Et la présence de piscines au sein de deux fitness de Silhouette (à Lausanne, chemin du Valentin, et à Genève, aux Pâquis) n’a pas l’air de véritablement enthousiasmer Hans Peter Meier. Prudent, le Schaffhousois glisse cependant n’avoir pas encore pris de décision quant au maintien de ces plans d’eau.

