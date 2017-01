Mikron met 180 personnes au chômage partiel

Bienne Selon le fabricant de machines-outils biennois, la demande en machines à commandes numériques est insuffisante et a engendré des surcapacités. Plus...

Machines-outils Le fabricant biennois se montre optimiste pour le second semestre, grâce à l'industrie pharmaceutique et aux équipements médicaux. Plus...

Industrie Au cours des six premiers mois, le groupe biennois a déjà essuyé une perte nette de 3,9 millions de francs, contre un bénéfice de 1,4 million un an plus tôt. Plus...