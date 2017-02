Nouvel exercice record pour la BCF en 2016

La Banque cantonale de Fribourg (BCF), qui fête cette année ses 125 ans, a enregistré son 23e exercice record consécutif en 2016. Son bénéfice net a progressé de 0,8% à 123,7 millions de francs.

Sur le plan opérationnel, le résultat s'est accru de 3,9% à 158,5 millions de francs, a indiqué jeudi la BCF. Les produits d'exploitation ont atteint 255,7 millions, soit 0,7% de plus que l'année précédente.

Le résultat des opérations d'intérêts est en hausse, malgré des taux d'intérêts négatifs durablement installés. La banque est satisfaite d'avoir pu progresser tout de même dans ce secteur, notamment grâce à l'augmentation du volume des crédits.

Les opérations de négoce affichent aussi un résultat en hausse, composé essentiellement des produits des devises, changes et métaux précieux. Par contre, celui des opérations de commissions et de prestations de services est en baisse, notamment sous l'effet de la baisse des commissions et des opérations de courtage.

Collectivités servies

La somme de bilan se monte à 21,6 milliards de francs (+4,5%). Les avances à la clientèle s'inscrivent à 17,1 milliards (+3,8%), dont 14,1 milliards de créances hypothécaires (+5,1%). Quant aux dépôts de la clientèle, ils s'établissent à 12,6 milliards (+1,3%).

Ces performances permettent à la BCF de verser au canton, aux communes et aux paroisses une contribution de 65 millions de francs. C'est un million de plus que sur l'exercice antérieur. Dans le détail, 55,8 millions sont destinés au canton tandis que les communes et paroisses recevront 9,3 millions.

En cette année de jubilé, la banque apparaît «sans ride, sereine, efficace, et connaît toujours le succès», se réjouit le président du conseil d'administration Albert Michel, cité dans le communiqué. Elle est prête à relever les nouveaux défis, et en particulier ceux liés aux nouvelles technologies et à la numérisation des processus, note le directeur général Edgar Jeitziner.

La BCF dispose d'un réseau de 28 succursales (dont une en ligne). Elle emploie 451 collaborateurs. (ats/nxp)