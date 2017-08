Oeufs d'importation retirés de la vente en Suisse

Le scandale des oeufs contaminés connaît ses premières conséquences en Suisse. Le commerçant de détail Aldi Suisse retire par précaution tous les oeufs d'importation de la vente. Les oeufs suisses ne sont pas concernés.

Il s'agit d'une pure mesure de précaution, a annoncé Aldi Suisse vendredi dans un communiqué. Selon l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), il n'y a pour l'instant aucun indice suggérant que des oeufs contaminés aient été distribués en Suisse. On peut partir du principe qu'il n'y aura pas de conséquences sur la santé, ajoute Aldi.

De plus, la filiale du commerçant de détail allemand procède à des contrôles sur tout l'assortiment d'oeufs pour détecter d'éventuelles traces de l'insecticide fipronil. Seuls des oeufs testés négatifs seront désormais importés par Aldi Suisse. Les personnes ayant acheté des oeufs chez Aldi Suisse peuvent les rapporter sans présenter de bon de caisse. Le commerçant propose actuellement huit sortes d'oeufs, dont cinq sont de provenance suisse. Les autres viennent d'Europe.

Pas d'autres retraits

Migros, qui achète pour M-Budget des oeufs aux Pays-Bas, ne considère pas qu'un arrêt de la vente soit nécessaire. «Rien n'indique pour l'instant que Migros soit concerné», a précisé une porte-parole.

Migros suit les consignes de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). L'entreprise demeure en contact avec ses fournisseurs et prendra des mesures au besoin.

Coop n'a pas non plus retiré ses oeufs des rayons. «Nonante-cinq pourcents des oeufs viennent de Suisse et ne sont pas concernés», a pour sa part répondu un porte-parole à l'ats.

Molécule interdite

Le groupe de hard discount a également annoncé qu'il retirera tous les oeufs de la vente en Allemagne. Le groupe allemand avait déjà retiré de ses rayons en début de semaine les oeufs en provenance des élevages concernés aux Pays-Bas.

A l'origine de l'affaire, des éleveurs néerlandais de volailles ont fait appel à Chickfriend. Cette société spécialisée dans l'éradication du pou rouge a utilisé du fipronil, une molécule interdite dans le traitement des animaux destinés à la chaîne alimentaire.

L'enquête a aussi révélé que du produit contaminé avait été livré dans des élevages allemands, selon un circuit encore obscur. Chaque jour les estimations du nombre d'oeufs contaminés dans ce pays augmentent.

En grande quantité, le fipronil est considéré comme «modérément toxique» pour l'homme par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il est dangereux pour les reins, le foie et la thyroïde, a indiqué jeudi l'organisme néerlandais chargé de la sécurité alimentaire et sanitaire, le NVWA. (ats/nxp)