Omega assurera le chronométrage des JO jusqu’en 2032

Chronométreur officiel des Jeux Olympiques depuis 1932, avec 27 éditions dans les jambes, Omega poursuivra son partenariat-marathon jusqu’en 2032, lui permettant de boucler un siècle dans les temps! Thomas Bach, président du CIO et Nick Hayek, président de la direction générale du groupe Swatch ont signé ce lundi la prolongation pour douze ans de leur collaboration qui courrait jusqu’aux Jeux de Tokyo en 2020.

Des investissements considérables

Avec ce contrat, la marque de montres de Bienne assurera les services de chronométrage de sept nouveaux JO, à commencer par les JO d’hiver de 2022, déjà attribués à Pékin. Aucun montant n’a été articulé au musée du CIO à Lausanne, où se déroulait la signature de cet accord, car celui-ci n’est pas d’ordre financier, mais il prévoit qu’Omega fournisse les services de chronométrage contre la libre exploitation pour la marque des droits de marketing liés aux JO. Le président du CIO explique qu’il ne s’agit ni d’un sponsoring ni d’une affaire commerciale, mais d’un échange dans lequel on se partage «des valeurs d’excellence et de fair-play».

En réalité, les retombées médiatiques de cet évènement, le plus grand dans le monde du sport, justifient pleinement les investissements consentis par le groupe Swatch. Ils sont considérables, notamment en matière de recherche et développement, afin de rester à la pointe dans les services de chronométrage dans toutes les disciplines sportives. Nick Hayek n’a pas voulu avancer de montant. A la question d’un journaliste affirmant que son père Nicolas lui aurait confié en 2009 – l’année précédant son décès - que son groupe avait investi près d’un milliard de francs sur 10 ans, le patron du groupe Swatch a répondu que son père avait tendance a exagérer. Mais qu’il ne voudrait pas le contredire aujourd’hui, laissant entendre malgré tout que ce sont bien des centaines de millions qui sont investis chaque décennie par le numéro un mondial de l’horlogerie.

450 tonnes de matériel

Aucun concurrent ne semble dès lors en mesure de suivre la cadence, même si plusieurs entreprises dans le monde sont capables de fournir certaines des technologies nécessaires pour les jeux. Il est vrai que depuis les JO de 1932 à Los Angeles, l’activité de chronométrage a pris une tout autre dimension. Cette année-là, Omega avait envoyé sur place un seul horloger suisse avec 30 chronographes à rattrapante. Aux derniers JO d’été à Rio 2016, c’est une équipe de quelques 480 chronométreurs professionnels de la marque qui ont fait le déplacement au Brésil. Avec des moyens sans commune mesure: ils ont utilisés quelques 450 tonnes d'équipement sur les différents sites des 28 disciplines sportives inscrites au programme comprenant 200 kilomètres de câbles pour relier les installations. Pour l’anecdote, Omega a même fourni la vingtaine de cloches annonçant le dernier tour de piste en athlétisme et cyclisme. Des cloches fabriquées par un artisan à La Chaux-de-Fonds.

Mais aujourd’hui, les technologies mises en œuvre sont rarement aussi rustique. Omega a conçu au fil des jeux un matériel de plus en plus sophistiqué tel le pistolet de départ ou les plaques de touche pour la natation. A Rio, elle a lancé une toute nouvelle caméra de photo-finish, quatre fois plus précise que les précédentes, qui peut saisir 10 000 images numériques par seconde. De nouveaux starting-blocks ont été introduits qui peuvent percevoir toute réaction inférieure à 100 millisecondes et dont les capteurs peuvent transmettre immédiatement les informations au centre de contrôle. Les prochains développements visent également à fournir de nouveaux services avec des données de plus en plus détaillées, destinées tant aux experts qui analysent les différents sports qu’au public branché sur différentes plateformes.

Pour les deux partenaires, ces technologies doivent en priorité assurer la transparence de la compétition et la précision qui sert à départager des athlètes au millième de seconde en préservant l’esprit des JO cher à Coubertin. (24 heures)