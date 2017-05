On aura du sel suisse jusqu'à la fin du siècle

La production de sel suisse est assurée jusqu'à la fin du siècle. Le conseil d'administration des Salines suisses a décidé d'assurer la production à l'aide du procédé de lessivage dans les sites de Riburg (AG) et de Schweizerhalle (BL).

Il y a deux ans, le conseil d'administration avait demandé aux Salines suisses d'assurer l'approvisionnement en sel à partir d'une production nationale jusqu'à la fin du siècle et d'étudier différentes options dans ce but, expliquent les Salines suisses mardi.

Divers procédés d'extraction et de production ont été examinés. Après étude de l'ensemble des données géologiques, écologiques et économiques, il a été décidé d'assurer la production de sel dans les cantons d'Argovie et de Bâle-Campagne à l'aide du procédé de lessivage.

Pour pouvoir approvisionner la Suisse, les salines de Riburg et de Schweizerhalle doivent obtenir une prolongation de la concession, qui échoit en 2025. Outre ces deux sites, les Salines suisses disposent également de mines à Bex (VD). La société emploie 200 personnes et produit 600'000 tonnes de sel par année. (ats/nxp)