Payer ses factures a été plus difficile en 2016

Les Suisses ont eu plus de difficulté à honorer leurs factures en 2016. Les demandes de recouvrement de créances sont passées de 1,8 milliard de francs à plus de 2 milliards.

Cela correspond à une augmentation de presque 13% sur un an, souligne mardi l'Association suisse des sociétés fiduciaires de recouvrement (vsi). Les actes de défaut de bien ont représenté 10 milliards de francs, en hausse de 10%. Et leur nombre a progressé de 12%.

«Les créanciers helvétiques perdent de plus en plus d'argent. A long terme, cela représente un problème pour l'économie suisse», explique Eveline Küng, présidente de l'organisation, citée dans le communiqué. Les entreprises membres de vsi sont responsables de la collecte de créances à hauteur de plus de 10 milliards de francs. (ats/nxp)